Динамо і Пахтакор грають 30 січня на зборах у Туреччині. Стартові склади і онлайн-відеотрансляція гри – в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Пахтакор стартує 30 січня о 16:00 за київським часом. Це третій спаринг киян на зборах у Туреччині. У попередніх товариських матчах підопічні Олександра Шовковського програли Балкані (0:2) та варшавській Легії (1:3).

Пахтакор є чинним чемпіоном Узбекистану і найтитулованішим клубом країни – 16 чемпіонських титулів. Команду з Ташкента очолює Максим Шацьких – екс-форвард Динамо і найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України. Відповідно, Олександр Шовковський протистоятиме своєму колишньому одноклубнику.

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Нещодавно Пахтакор вже протистояв українській команді, зігравши внічию з Олександрією (1:1). Цікаво, що Динамо ще ніколи не обігрувало ташкентську команду в товариських матчах – нічия і дві поразки.

Де дивитися матч Динамо – Пахтакор? Онлайн-трансляція гри доступна в YouTube-каналі київського клубу, а також у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Гусєв, Попов, Сирота, Дубінчак – Андрієвський, Рамадані – Беніто, Шапаренко, Волошин – Ванат.

Запасні: Бущан, Моргун, Вівчаренко, Бражко, Пономаренко, Караваєв, Кабаєв, Малиш, Дячук, Діалло, Михавко, Царенко.

Динамо – Пахтакор: онлайн-відеотрансляція матчу 30 01 2024