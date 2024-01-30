Наставник Пахтакора Максим Шацких, который в свое время тренировал "бело-синих", не против вернуться в киевский клуб в новой ипостаси.

"Есть ли у меня мечта вернуться в Киев уже в качестве главного тренера? А почему бы нет? Если будет такое предложение, то буду думать.

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Пахтакор – суперклуб, Динамо – суперклуб. У обеих команд большая и богатая история. Здесь даже не надо что-то объяснять. Но бежать впереди куда-то тоже не хочется. Поступит предложение – тогда буду думать.

Главное, чтобы война быстрее закончилась и страна начала жить спокойной жизнью. Это сейчас самое главное. Чтобы футбол снова стал на те рельсы, на которых был до войны, а болельщики вернулись на трибуны. Думаю, фанаты уже очень соскучились по большому футболу.

Далеко в будущее я не смотрю. Конечно, есть планы и мечты, но всему свое время. Сейчас в Пахтакоре много работы и целей, которые мы должны воплотить в жизнь. Будем стараться делать это уже с нового сезона", – сказал Шацких в интервью Tribuna.

Напомним, после завершения карьеры игрока Максим работал тренером в Динамо – сначала в Академии, а затем ассистентом Александра Хацкевича. В 2022 году стал сначала спортивным директором Пахтакора, а затем главным тренером. Дважды подряд приводил свою команду к золотым медалям в чемпионате Узбекистана. К слову, его бомбардирский рекорд в УПЛ до сих пор остается непобитым (124 гола).

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