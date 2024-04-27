"В Украине есть хорошие талантливые тренеры. Например, сегодня мне нравится Ротань, мне нравится тренер Оболони. У Иващенко есть хорошие футбольные идеи. Очень трудно найти украинского тренера под "шахтерский" футбол.

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Григорчук? Не "шахтерский" футбол. У него больше футбол Аталанты, Гасперини. Шахтер так не играет. Хотя Григорчук очень хороший тренер, мне нравится его философия футбола, но это, к сожалению, не Шахтер.

Кто еще хороший тренер? В Шерифе показывал суперрезультат Вернидуб, который сегодня с Кривбассом. Шовковский демонстрирует интересный футбол. У Динамо всегда был украинский тренер, у нас – никогда, у нас философия другая. Я считаю, что европейские тренеры могут больше дать Шахтеру, чем украинские.

Что не так с украинскими тренерами? Школа, образование. Посмотрите даже на АПЛ, посчитайте, кто там выиграл все трофеи за последние 10-15 лет. Все иностранные тренеры: Клопп, Гвардиола, Моуринью, Конте, Анчелотти, Тухель, Ди Маттео. Мы говорим об Англии – ни одного английского тренера, который выиграл Лигу чемпионов или АПЛ. Там огромные деньги, школы, условия сумасшедшие.

У нас не хватает футбольного образования. Я считаю, что над этим надо работать. Я уверен, что Андрей Шевченко здесь многое изменит", – сказал Срна в интервью KDK.

Напомним, после 24-х туров Шахтер опережает Динамо на 4 очка (у обеих команд есть игра в запасе).

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