Динамо уступило Балкани (0:2) на сборах в Турции. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Контрольный матч

Динамо – Балкани – 0:2

Голы: Данфа, 19, Бериша, 74 (пен)

Динамо приступило к подготовке к весенней части сезона. Первым соперником на сборах стала косоварская команда Балкани. Александр Шовковский выпустил в стартовом составе ряд молодых исполнителей. В частности, на острие атаки вышел Пономаренко, сместив Ваната на правый фланг.

Динамо, 1 тайм: Бущан – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Ванат, Царенко, Рамадани, Волошин – Пономаренко

Первый тайм произвел смешанные впечатления. Если без мяча команда играла неплохо и периодически перехватывала на чужой половине ("восьмерки" Царенко и Рамадани высоко выдвигались в прессинг, хорошо реагировал Пономаренко). То с мячом была катастрофа.

Динамо не построило ни одной позиционной атаки с завершением. До перерыва удалось один раз зайти в чужую штрафную, а первого удара (плохая попытка Бражка) пришлось ждать 27 минут. Выход из обороны осуществлялся в основном через фланги, однако четкая идея не прослеживалась.

Киевляне нервничали и суетились под давлением соперника. В конце концов, это привело к пропущенному голу, когда Бущан, Бражко и Михавко не разобрались перед собственными воротами и подарили мяч. Балкани быстро организовали взятие ворот – отметился Данфа. Через несколько минут снова возникло недоразумение между Михавко и Бущаном, но на этот раз обошлось.

Динамо, 2 тайм: Нещерет – Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак – Андриевский – Маткевич, Буяльский, Шапаренко, Кабаев – Супряга

Во втором тайме игра стала интереснее. У Динамо вышел свежий состав с Шапаренко и Буяльским, которые добавили идей впереди и улучшили движение мяча. Дубинчак обострял на фланге. Появились комбинации, подходы к воротам. Но без моментов. Супряга считанные разы встретилась с мячом.

Балкани тем временем дважды угрожали Нещерету со стандартов. Динамо привезло второй гол. Дубинчак сыграл на опережение в штрафной, но подбил мяч рукой. Арбитр назначил пенальти – Бериша с 11 метров спокойно обыграл Нещерета.

Только после этого украинцы создали настоящий шанс, когда Сирота нашел Буяльского вертикальным пасом. Виталий оказался один на один с голкипером, но переиграть того не сумел. Уже через несколько минут Динамо должно было пропускать третий – защитник Балкани с метра не попал в пустой угол ворот. Ужасная игра "бело-синей" обороны при подаче с фланга.

Под занавес встречи Буяльский получил еще одну возможность забить после паса в разрез от Шапаренко. Впрочем, Виталий снова не разобрался и плохо завершил атаку. Финальный свисток зафиксировал поражение Динамо в первом матче 2024 года.

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