Динамо – Мальме – 1:0 – видео гола и обзор матча

Динамо победило Мальме в 1 туре группового этапа Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Мальме на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Мальме на "Футбол 24", стартовал в 19:55 по киевскому времени. Ранее команды в еврокубках встречались лишь однажды – 41 год назад. Во втором круге Кубка европейских чемпионов 1978/79 Мальме выиграл с общим счетом 2:0 (0:0 – на выезде, 2:0 – дома) и впоследствии дошел до финала в Мюнхене, где минимально уступил Ноттингем Форест.

Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

На 84-й минуте Динамо, которое владело существенным преимуществом, все же сумело забить. Голом отметился Виталий Буяльский, который ударом в ближний угол реализовал выход один на один после паса Шепелева.

Динамо – Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Динамо - Мальме: видео гола Буяльского