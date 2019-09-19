Динамо выстрадало победу над Мальме благодаря голу Буяльского

Динамо победило Мальме (1: 0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Отчет о матче читайте в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Мальме, стартовал в 19:55 по киевскому времени. Команда Михайличенко открыла групповой этап Лиги Европы после ужасной серии неудач в УПЛ. "Сине-белые" не побеждали четыре матча подряд, а перед встречей со шведами сенсационно уступили дома черниговский Десне. С Мальме киевляне ранее провели два официальных поединка в далеком сезоне 1978/79. Во втором круге Кубка европейских чемпионов скандинавы оказались сильнее с общим счетом 2:0. А вот зимний спарринг между этими командами в испанской Марбелье завершился сухой ничьей.

Динамо – Десна – 1:2 – видео голов и обзор матча

Динамо осторожно начало поединок, преимущественно контролируя мяч в середине поля, однако уже первый массированный выпад киевлян на 7-й минуте имел все шансы завершиться результативно. После двух подряд кроссов от Вербича и Кендзеры сфера отскочила к Сидорчуку, а тот рикошетом от защитника метров с 11-ти пробил выше ворот. Шведы ответили опасным прорывом Рикса, который был ликвидирован своевременным выходом Бойко. Отметим, что за мгновение до этого "сине-белые" провалились в центре поля, позволив гостям одним пасом отрезать полкоманды.

Динамо – Мальме: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это было

На 16-й минуте Буяльский нашел на линии штрафной Шепелева, от которого мяч отскочил к Вербичу, а словенец неуклюже пробил в нескольких метрах от ворот Даллина. Значительно ближе к успеху был Цыганков, вкусно приложившись после скидки от Жерсона – сферу и ближнюю штангу разделили какие-то сантиметры. Мальме за дебютные полчаса игры ни разу серьезно не потревожил Бойко. Гости всем составом встречали киевлян на своей половине поля, уповая на контратаки... и неприхотлива тактика едва не сработала под занавес первого тайма.

Шабанов ошибся в простой ситуации вблизи собственных ворот, Розенберг вывел Левицки на удар, а тот слабо пробил из пределов штрафной. Бойко уверенно парировал мяч. 0:0 – итог не слишком ярких первых 45-ти минут игры. Киевляне чаще контролировали сферу (66% против 34%), больше пробивали (7-5), но до стопроцентных моментов дело не доходило.

В дебюте второго тайма супершанс потерял Кендзера. Вербич заработал штрафной удар, Цыганков выполнил навесную передачу на дальнюю штангу, а польский защитник головой от газона пробил над перекладиной. После этого Динамо потеряло еще две роскошные возможности забить. Сначала Цыганков удивил голкипера гостей ударом-передачей после очередного стандарта, а потом волшебный пас пяткой от Жерсона запорол Буяльский. Наш хавбек не сумел реализовать выход на свидание с Даллином, пробив прямо во вратаря.

Цыганков продолжил терроризировать шведов классными выстрелами со штрафных. Третий стандарт за несколько минут в исполнении лидера Динамо едва не заканчивается автоголом Нильсена. Защитник Мальме, пытаясь головой ликвидировать угрозу, пробивал по собственным воротам. А это уже Цыганков самостоятельно прорывается к воротам Даллина после дальнего паса от Буяльского, но падает в штрафной гостей, пытаясь проскочить Сафари. Арбитр показывает – можно играть.

Жерсон Родригес, который из выгодной позиции запустил мяч по воробьям, на 73-й минуте уступил место Беседину. И снова Буяльский не может забить, оказавшись перед воротами, но в этой ситуации лайнсмен фиксирует офсайд. Все справедливо. Однако уже через несколько минут Виталий переигрывает Даллина по всем возможным правилам. Избежав офсайда после классной передачи Шепелева, один из самых активных игроков Динамо в матче прошивает голкипера Мальме ударом низом.