Динамо – Мальме – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Динамо перемогло Мальме у 1 турі групового етапу Ліги Європи 2019/20 . Дивіться відео гола та огляд матчу Динамо – Мальме на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Мальме на "Футбол 24", стартував о 19:55 за київським часом. Раніше команди у єврокубках зустрічалися лише одного разу – 41 рік тому. У другому колі Кубка європейських чемпіонів 1978/79 Мальме виграв із загальним рахунком 2:0 (0:0 – на виїзді, 2:0 – вдома) і згодом дійшов до фіналу в Мюнхені, де мінімально поступився Ноттінгем Форест.

Динамо вистраждало перемогу над Мальме завдяки голу Буяльського

На 84-й хвилині Динамо, яке володіло суттєвою перевагою, все ж зуміло забити. Голом відзначився Віталій Буяльський, який ударом у ближній кут реалізував вихід віч-на-віч після пасу Шепелєва.

Динамо – Мальме: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Динамо – Мальме: відео гола та огляд матчу