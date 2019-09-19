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Динамо – Мальме: стартовые составы команд

18:33 288 Читати українською
Динамо – Мальме: стартовые составы команд
Динамо – Мальме: онлайн-трансляция Лиги Европы

Динамо принимает шведский Мальме в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Составы команд и онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости.

 

Матч, как и онлайн-трансляция – Мальме на "Футбол 24", стартует в 19:55 по киевскому времени. Ранее команды в еврокубках встречались лишь однажды – 41 год назад. Во втором круге Кубка европейских чемпионов 1978/79 Мальме выиграл с общим счетом 2:0 (0:0 – на выезде, 2:0 – дома) и впоследствии дошел до финала в Мюнхене, где минимально уступил Ноттингем Форест.

Динамо – Мальме: прогноз на матч Лиги Европы

Составы команд:

Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Вербич, Цыганков, Родригес

Запасные: Бущан, Караваев, Цитаишвили, Гармаш, Беседин, Де Пена, Соль

Мальме: Даллин, Беймо, Нильсен, Бенгтссон, Сафари, Рикс, Баширу, Левицки, Траустасон, Розенберг, Кристиансен

Запасные: Мелихарек, Ларссон, Кнутсен, Моллинс, Галль, Антонсон, Бергет

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