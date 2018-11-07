Динамо – Ренн: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич пообщался с представителями СМИ в преддверии матча Лиги Европы против Ренна.

"Многие пропущенных голов в Лиге Европы? В футболе все пропускают, потом отыгрываются, затем снова пропускать, забивают. Это футбол. Самое главное, чтобы был баланс: и когда команда выигрывает, и когда команде нужно отыгрываться, и когда надо играть с мячом и когда надо играть без мяча.

Состояние Кадара? Он выпал лишь несколько из игрового цикла. Но я не думаю, что это сильно повлияет на его функциональное состояние. Он все время работал вместе с нами, он в тонусе, до этого провел много матчей. А как сложится завтра – это покажет только сам матч.

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Болельщики не воспримут другой результат, кроме победы? Вы говорите от имени всех болельщиков, я так понимаю. Нет команды, которая выходит на игру и не хочет выиграть. В нашей группе все может продолжаться до конца. И каждая игра для каждой команды решающая. В случае победы мы на 75-80% гарантируем себе выход из группы.

Конечно, игра с Ренном очень важна, но после этого остаются еще две игры. Ребята будут отдавать все силы, чтобы добиться положительного результата", – сказал он на пресс-конференции перед матчем с Ренном.

Напомним, поединок группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном состоится в четверг, 8 ноября, в Киеве. Начало в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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