Пиварич не сыграет с Ренном, защитник уже улетел в Хорватию, – Sport Arena

Хорватский защитник Динамо Йосип Пиварич не поможет киевлянам в матче группового этапа Лиги Европы против Ренна.

Левый защитник киевлян Йосип Пиварич не сыграет с Ренном из-за повреждения. Он уже покинул расположение команды, улетев в Хорватию, сообщает Sport Arena.

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Подробная информация о травме пока остается неизвестной.

Напомним, поединок группового этапа Лиги Европы между Динамо и Ренном состоится в четверг, 8 ноября, в Киеве. Начало в 20:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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