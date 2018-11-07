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Динамо – Ренн: французы опубликовали список игроков, которые готовятся к матчу с киевлянами

11:52 39 Читати українською
Динамо – Ренн: французы опубликовали список игроков, которые готовятся к матчу с киевлянами
ФК Ренн / соцсети

Главный тренер Ренна Сабри Лямуши назвал игроков, которые полетят в Киев на матч группового этапа Лиги Европы против Динамо.

Пресс-служба Ренна обнародовала список из 20-ти футболистов, которые готовятся к матчу 4-го тура Лиги Европы с киевским Динамо.

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Вратари: Томаш Коубек, Эдвинас Гертмонас

Защитники: Мехди Зеффан, Дамьен Да Силва, Рами Бенсебаини, Жереми Желен, Амари Траоре, Тео Луис, Жерзино Нямси.

Полузащитники: Адриен Юну, Джеймс Леа Силики, Бенжамен Буриго, Бенжамен Андре, Денис-Вил Поа, Николя Жанвье, Ромен дель Кастильо.

Нападающие: Исмаила Сарр, Мбайе Ньянг, Хатем Бен-Арфа. Жодан Сибачо.

Стоит заметить, что в Киев не полетят защитник Эдсон Мешер и полузащитник Клеман Гренье, который забил в ворота киевлян в первом матче.

В официальную заявку на поединок Лиги Европы против Динамо попадут 18 футболистов.

Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
до матча
1
дн
:
6
час
:
46
мин
Ренн
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