Динамо – Ренн: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич поспілкувався із представниками ЗМІ напередодні матчу Ліги Європи проти Ренна.

"Багато пропущених голів в Лізі Європи? У футболі всі пропускають, потім відіграються, потім знову пропускать, забивають. Це футбол. Найголовніше, щоб був баланс: і коли команда виграє, і коли команді потрібно відіграватися, і коли треба грати з м'ячем, і коли треба грати без м'яча.

Стан Кадара? Він випав лише трохи з ігрового циклу. Але я не думаю, що це сильно вплине на його функціональний стан. Він весь час працював разом з нами, він в тонусі, до цього провів багато матчів. А як складеться завтра – це покаже лише сам матч.

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Вболівальники не сприймуть інший результат, крім перемоги? Ви говорите від імені усіх вболівальників, я так розумію. Немає команди, яка виходить на гру і не хоче виграти. В нашій групі все може тривати до кінця. І кожна гра для кожної команди вирішальна. В разі перемоги ми на 75-80% гарантуємо собі вихід з групи.

Звичайно, гра з Ренном дуже важлива, але після цього залишаються ще дві гри. Хлопці будуть віддавати всі сили, щоб досягти позитивного результату", – сказав він на прес-конференції перед матчем з Ренном.

Нагадаємо, поєдинок групового етапу Ліги Європи між Динамо та Ренном відбудеться у четвер, 8 листопада, в Києві. Початок о 20:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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