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Динамо – Колос: изменено время начала игры

12:06 129 Читати українською
Динамо – Колос: изменено время начала игры
Динамо – Колос: время матча изменено / ФК Динамо

Поединок 27 тура Премьер-лиги пройдет 22 июня в 19:30.

 

Как известно, Динамо и Колос договорились о переносе матча 27 тура УПЛ с 21 на 22 июня. Теперь изменилось и время начала поединка – вместо 17:00 стартовый свисток прозвучит в 19:30. Встреча Динамо – Колос пройдет на НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Этот матч закроет программу 27 тура Премьер-лиги. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале УНИАН.

К слову, Динамо после 25 туров УПЛ занимает третье место в чемпионате Украины, имея в активе 49 очков. Колос с 26 пунктами разместился на шестой позиции.

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