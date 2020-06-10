Динамо – Колос: изменено время начала игры

Поединок 27 тура Премьер-лиги пройдет 22 июня в 19:30.

Как известно, Динамо и Колос договорились о переносе матча 27 тура УПЛ с 21 на 22 июня. Теперь изменилось и время начала поединка – вместо 17:00 стартовый свисток прозвучит в 19:30. Встреча Динамо – Колос пройдет на НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Этот матч закроет программу 27 тура Премьер-лиги. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на телеканале УНИАН.

К слову, Динамо после 25 туров УПЛ занимает третье место в чемпионате Украины, имея в активе 49 очков. Колос с 26 пунктами разместился на шестой позиции.

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