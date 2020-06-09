Динамо – Колос: изменилась дата проведения поединка

Динамо и Колос договорились об официальном переносе поединка 27-го тура УПЛ.

Поединок 27-го тура УПЛ Динамо – Колос состоится 22 июня вместо 21, сообщает официальный сайт Динамо.

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"Руководствуясь соглашением между клубами, Дирекция украинской Премьер-лиги постановила перенести матч между киевским Динамо и ковалевским Колосом, проведение которого планировалось 21 июня, на день позже – 22 июня. Время начала встречи остается неизменным – 17:00", – говорится в заявлении киевского клуба.

К слову, Динамо занимает третье место в чемпионате Украины, имея в активе 49 очков. Колос с 26 пунктами остался шестым.

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