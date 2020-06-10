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Динамо – Колос: змінено час початку гри

12:06 207 Читать на русском
Динамо – Колос: змінено час початку гри
Динамо – Колос: час матчу змінено / ФК Динамо

Поєдинок 27 туру Прем'єр-ліги пройде 22 червня о 19:30.

 

Як відомо, Динамо та Колос домовилися про перенесення матчу 27 туру УПЛ з 21 на 22 червня. Тепер змінився і час початку поєдинку – замість 17:00 стартовий свисток пролунає о 19:30. Зустріч Динамо – Колос пройде на НСК Олімпійський, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Цей матч закриє програму 27 туру Прем'єр-ліги. Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на телеканалі УНІАН.

До слова, Динамо після 25 турів УПЛ посідає третє місце в чемпіонаті України, маючи в активі 49 очок. Колос з 26 пунктами розмістився на шостій позиції.

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