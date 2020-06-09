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Суркис резко отреагировал на слухи о смене тренера в Динамо

13:13 279 Читати українською
Суркис резко отреагировал на слухи о смене тренера в Динамо
Игорь Суркис / фото: ФК Динамо

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал слухи относительно возможной смены тренера киевлян.

"Есть одно золотое правило, испытанное жизнью – никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более – навязчивые советы.

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Эта истина может быть применена и в случае с моим выбором тренера для Динамо. Всем большое спасибо за заботу, но в подобных рекомендаций я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему", – поделился Суркис в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, в последнее время Динамо связывают с интересом к таким специалистам, как Юрий Семин, Сергей Ребров и Эрол Булут. Столичная команда под руководством Алексея Михайличенко демонстрирует нестабильные результаты – "бело-синие" занимают третье место в турнирной таблице УПЛ с 49 очками в активе.

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Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Юрий Семин Юрий Семин Эрол Булут Эрол Булут Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко
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