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ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі

13:30 2779 Читать на русском
"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі
Динамо прорвало! / Фото ФК Динамо
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює 25 тур УПЛ із Юрієм Віртом, екс-голкіпером Шахтаря та збірної України, головним тренером Вереса.

15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський
 
Дмитро Гречишкін 32’
Каспарс Дубра 56’
15’ Віталій Буяльський
20’ Назарій Русин
32’ Дмитро Гречишкін
56’ Каспарс Дубра
65’ Віталій Миколенко
81’ Карлос Де Пена
83’ Віталій Буяльський

– Чи заслуговувала Олександрія на такий розгром від Динамо?

– До вилучення вони не заслуговували на такий результат. Але червона картка Дубри зіграла з ними злий жарт. Динамо спіймало кураж, все у киян вдавалося. Команду Михайличенка повинно було нарешті прорвати.

Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу

Гра сподобалася – причому з обох сторін. Сказати, що Динамо легко здобуло цю перемогу, я не можу. Тільки необов’язкове вилучення призвело до рахунку 5:1.

– До вилучення Олександрія мала всі шанси зрівняти рахунок?

– Однозначно. Але спершу вилучення, а через десять хвилин третій пропущений – це не залишило команді жодних шансів.

Післяматчева прес-конференція Володимира Шарана

– Два швидкі пенальті зламали план Шарана на гру?

– Безперечно. Два пропущені голи до 20-ї хвилини – це серйозний психологічний удар. Хоча, попри все, вони забили у відповідь і створили ще кілька моментів. Олександрія гнула свою лінію попри все, хоча було значно важче.

Післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

– У другому матчі поспіль грає Цітаішвілі. Чи виправдовує він довіру тренерського штабу?

– Дуже добре, що йому довіряють. Отже він своєю працею на тренуваннях заслужив місце в основному складі попри високу конкуренцію. Креативний футболіст, якісно працює з м’ячем, може пробити, може віддати гостру передачу – а таких футболістів небагато у Динамо. У Цітаішвілі – хороше майбутнє. Головне, щоб він не зупинявся.

– Шахтар влаштував перестрілку з Десною, а Марлос у другому матчі поспіль феєрично оформив дубль. Український Мессі?

– (Усміхається) Марлос зараз вийшов на пік форми і показав у цих матчах дуже хороший рівень. Багато забиває, а ще більше має гольових моментів. Десні забив двічі, але при цьому не реалізував пенальті і кілька 100-відсоткових гольових нагод. Варто відзначити форму не тільки Марлоса, а й усієї команди.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

– Десна розчарувала?

– Ні, у жодному разі. Звичайно, що Рябоконь і його команда, мабуть, сподівалися на позитивний для себе результат – не програти. Але, як і Олександрія, пропустили два швидкі голи. До того ж Шахтар зараз на голову сильніший від всіх інших команд.

– Із трьох конкурентів Динамо у боротьбі за "срібло" перемогла тільки Зоря, але зробила це ціною серйозних зусиль. Як ви оцінюєте форму команди Скрипника після карантину?

– Мабуть, всі очікували, що Зоря перемагатиме, як восени. Але після тривалої перерви, напевно, не всі гравці набрали таку форму, яка у них була наприкінці року.

Зоря – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зараз на перший план виходить результат. Із Колосом вони його досягли, що дуже важливо перед матчем проти Динамо. У минулому турі була поразка від Олександрії, але я не можу назвати її справедливою.

– Що можете виділити в інших матчах 25 туру?

– Мені сподобався матч Олімпік – Маріуполь. Жива гра із чотирма голами, незважаючи на спекотну погоду (стартували о 14:00). На мою думку, Олімпік був ближчим до перемоги. Якщо б арбітр поставив 100-відсотковий пенальті – 2:0, гра перейшла би зовсім в інше русло, донеччани вже б не відпустили цю перемогу.

Олімпік – Маріуполь – 2:2 – відео голів та огляд матчу

В іншому матчі СК Дніпро-1 заслужив на свою перемогу, хоч у матчі виникали суперечливі моменти. Дуже вдало відіграв Сарнавський – він неодноразово рятував Львів. Якби не голкіпер, дніпряни вирішили б долю матчу задовго до фінального свистка.

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Динамо – Олександрія: Цітаішвілі та інші українці видали шоу, 4-й дебютант, такі різні легіонери, матч року Михайличенка

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