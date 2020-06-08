"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі

"Футбол 24" обговорює 25 тур УПЛ із Юрієм Віртом, екс-голкіпером Шахтаря та збірної України, головним тренером Вереса.

– Чи заслуговувала Олександрія на такий розгром від Динамо?

– До вилучення вони не заслуговували на такий результат. Але червона картка Дубри зіграла з ними злий жарт. Динамо спіймало кураж, все у киян вдавалося. Команду Михайличенка повинно було нарешті прорвати.

Динамо – Олександрія – 5:1 – відео голів і огляд матчу

Гра сподобалася – причому з обох сторін. Сказати, що Динамо легко здобуло цю перемогу, я не можу. Тільки необов’язкове вилучення призвело до рахунку 5:1.

– До вилучення Олександрія мала всі шанси зрівняти рахунок?

– Однозначно. Але спершу вилучення, а через десять хвилин третій пропущений – це не залишило команді жодних шансів.

Післяматчева прес-конференція Володимира Шарана

– Два швидкі пенальті зламали план Шарана на гру?

– Безперечно. Два пропущені голи до 20-ї хвилини – це серйозний психологічний удар. Хоча, попри все, вони забили у відповідь і створили ще кілька моментів. Олександрія гнула свою лінію попри все, хоча було значно важче.

Післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

– У другому матчі поспіль грає Цітаішвілі. Чи виправдовує він довіру тренерського штабу?

– Дуже добре, що йому довіряють. Отже він своєю працею на тренуваннях заслужив місце в основному складі попри високу конкуренцію. Креативний футболіст, якісно працює з м’ячем, може пробити, може віддати гостру передачу – а таких футболістів небагато у Динамо. У Цітаішвілі – хороше майбутнє. Головне, щоб він не зупинявся.

– Шахтар влаштував перестрілку з Десною, а Марлос у другому матчі поспіль феєрично оформив дубль. Український Мессі?

– (Усміхається) Марлос зараз вийшов на пік форми і показав у цих матчах дуже хороший рівень. Багато забиває, а ще більше має гольових моментів. Десні забив двічі, але при цьому не реалізував пенальті і кілька 100-відсоткових гольових нагод. Варто відзначити форму не тільки Марлоса, а й усієї команди.

Шахтар – Десна – 3:2 – відео голів та огляд матчу

– Десна розчарувала?

– Ні, у жодному разі. Звичайно, що Рябоконь і його команда, мабуть, сподівалися на позитивний для себе результат – не програти. Але, як і Олександрія, пропустили два швидкі голи. До того ж Шахтар зараз на голову сильніший від всіх інших команд.

– Із трьох конкурентів Динамо у боротьбі за "срібло" перемогла тільки Зоря, але зробила це ціною серйозних зусиль. Як ви оцінюєте форму команди Скрипника після карантину?

– Мабуть, всі очікували, що Зоря перемагатиме, як восени. Але після тривалої перерви, напевно, не всі гравці набрали таку форму, яка у них була наприкінці року.

Зоря – Колос – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Зараз на перший план виходить результат. Із Колосом вони його досягли, що дуже важливо перед матчем проти Динамо. У минулому турі була поразка від Олександрії, але я не можу назвати її справедливою.

– Що можете виділити в інших матчах 25 туру?

– Мені сподобався матч Олімпік – Маріуполь. Жива гра із чотирма голами, незважаючи на спекотну погоду (стартували о 14:00). На мою думку, Олімпік був ближчим до перемоги. Якщо б арбітр поставив 100-відсотковий пенальті – 2:0, гра перейшла би зовсім в інше русло, донеччани вже б не відпустили цю перемогу.

Олімпік – Маріуполь – 2:2 – відео голів та огляд матчу

В іншому матчі СК Дніпро-1 заслужив на свою перемогу, хоч у матчі виникали суперечливі моменти. Дуже вдало відіграв Сарнавський – він неодноразово рятував Львів. Якби не голкіпер, дніпряни вирішили б долю матчу задовго до фінального свистка.

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Динамо – Олександрія: Цітаішвілі та інші українці видали шоу, 4-й дебютант, такі різні легіонери, матч року Михайличенка