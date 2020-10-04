Одним из двух центральных поединков тура станет встреча в Чернигове между Десной и Шахтером. Параллельно Динамо будет играть против Зари – и у киевлян, в принципе, есть возможность допустить осечку, а вот "горняки" лимит ошибок исчерпали. Дончане расписали ничью с Зарей после месяца без матчей, а потом неожиданно едва не уступили львовскому Руху. Как следствие, киевляне уже оторвались на два очка и имеют шанс увеличить гандикап до пяти. Таким образом, для Шахтера матч против Десны является критически важным.

И это хорошо, ведь в предыдущих встречах подопечным Луиша Каштру критически не хватало мотивации. Это было заметно даже до паузы и неудач в чемпионате – да и после них тоже. И с Колосом в августе, и с Олимпиком на прошлой неделе "горняки" часто пижонили, не поднимали темп и играли на классе, оставляя соперникам солидные шансы на положительный результат. Далеко не факт, что последний матч чемпион выиграл бы, если бы не два гола за одну минуту. Вот в поединке против Руха такой номер не прошел – там провалились буквально все. Когда мы говорим о встречах с такими коллективами – проблема точно не в тактике (тем более, что статистически Шахтер в полном порядке). Похоже, команда просто не успела отойти от полуфинала Лиги Европы.

Десна могла бы столкнуться с похожими проблемами, но не позволила одурманить себя еврокубками, вылетев от Вольфсбурга. Обидно, ведь матч в Германии был довольно ровным, да и вообще северяне никому в этом сезоне по игре ещё не уступали. Возможно, где-то имел место отскок с Динамо в Киеве, но пока черниговцы остаются единственной командой, которой удалось хотя бы не проиграть "бело-синим". Правда, после этого подопечные Александра Рябоконя ещё и расписали ничью с Ингульцом, но уже в поединке с Рухом всё вернулось на места – 3:1. Интересно, что с таким же счётом Десна переиграла и Зарю в первом туре, в то время как Шахтер расписал ничью с этими коллективами, а динамовцам вообще уступил, пропустив три гола.

Словом, "горнякам" достался крепкий орешек. Впрочем, дончане раскалывали и не таких, а северяне в тактическом аспекте не является идеальным коллективом. Десне трудно даются позиционные атаки и долгое владение мячом – соперник садится в оборону, а атакующей группе негде разбежаться. Кроме того, в плане передач команда Александра Рябоконя старается действовать проще, пользуясь старыми добрыми забросами на ход. При крепкой обороне логично, что стихией Десны стали контратаки – черниговцы умеют очень быстро достигать штрафной и неплохо завершают атаки. В матче против Шахтера, конечно, будет достаточно контрвыпадов, однако без Филиппова их острота стала проседать. Да и вообще Десна ещё ни разу не отбирала очков у "горняков".

Кадровая ситуация

У Десны есть вопросы об участии в матче Картушова и Арвеладзе, а вот Мудрик и Конопля не сыграют точно – таковы условия аренды. У Шахтера ситуация не лучше: Исмаили залечивает травму колена, а вместе с ним на больничную койку попали Маркос Антонио, Коноплянка и Кривцов. Кроме того, предыдущий матч из-за травмы пропускал Степаненко, но в Чернигов его взяли.

Ориентировочные составы на матч Десна – Шахтер

Десна: Паст – Ермаков, Гитченко, Тамм, Мостовой – Огиря, Домбровский – Калитвинцев, Тотовицкий, Гуцуляк – Будковский

Шахтер: Пятов – Додо, Хочолава, Матвиенко, Корниенко – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Если бы этот матч произошел в середине прошлого недели, то Десна, возможно, и смогла бы зацепиться за очки с Шахтером, ведь "горнякам" очень не хватало мотивации. Теперь же дончане прижаты к стенке; они отстают на два очка от Динамо и уже расписали ничью с Зарей, а осечка ещё и с Десной вполне может стоить чемпионства – разделения на шестёрок и дополнительных двух матчей против каждого из конкурентов уже нет.

Конечно, дончанам просто не будет. У них огромные кадровые потери, а Десна всегда давала бой – тем более, в родных стенах. С учетом проблем Шахтера в обороне, можно прогнозировать гол в его ворота, но сегодня победа нужна чемпиону любой ценой. Теперь пижонства не будет; "оранжево-чёрные" должны включить класс, поднять темп и переиграть северян. Любой другой результат будет означать кризис.