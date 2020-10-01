"Ощущения и чувства от Сент-Трюйден приятные. Я оказался в другой стране, поэтому на первых порах трудно – другой язык, другой менталитет, другой футбол. Но я дебютировал за новую команду, поэтому уже легче.

Филиппов дебютировал за Сент-Трюйден – Мехелен Шведа испортил первый матч украинца

Трудно, что рядом нет семьи. Пришел днем ​​после тренировки и много свободного времени наедине. Город здесь маленький, 40 тысяч населения. Все люди приветливые, улыбаются. У меня хорошая и уютная квартира. Всем доволен, спасибо клубу. Конкретных других вариантов не было. Были в основном разговоры. Сент-Трюйден был настойчивым. Знаю, что главный тренер и руководство меня хотели. Они смотрели не только обзоры, но и полные матчи со мной, мы общались. Наверное, что-то их подкупило в моей игре.

Буду надеяться, что смогу помочь своей команде. Тренер еще ищет правильную модель игры, пока не все получается. Сейчас трудно, больше физического контактного футбола, а у нас впереди не слишком крепкие ребята. Пока на тренировках чего-то нового не заметил, те же упражнения, что мы делали в Десне.

Наша цель – попасть в Лигу Европы. Здесь не все потеряно. Здесь не так как в Украине, где выходит первая пятерка и все. Здесь интересная схема, где все это будет разыгрываться через плей-офф. Даже 12 место может выйти в Лигу Европы. В Лигу чемпионов трудно будет попасть, но со временем все возможно. Клуб сделал ставку на Лигу Европы, пришли хорошие игроки. Нам, наверное, надо немного больше сыграться, притереться друг к другу, почувствовать и понять свои возможности. Думаю, у нас все получится", – сказал Филиппов в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, Филиппов уже успел дебютировать за Сент-Трюйден в матче против Мехелена: Александр вышел на замену, однако не смог помочь своей команде вырвать ничью (0:2).

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