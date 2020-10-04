Одним з двох центральних поєдинків туру стане зустріч у Чернігові між Десною та Шахтарем. Паралельно Динамо гратиме проти Зорі – і у киян, в принципі, є можливість допустити осічку, а от "гірники" ліміт помилок вичерпали. Донеччани розписали нічию із Зорею після місяця без матчів, а потім несподівано ледь не поступилися Руху. Як наслідок, кияни вже відірвались на два очки й мають шанс збільшити гандикап аж до п'яти. Таким чином, для Шахтаря матч проти Десни є критично важливим.

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І це добре, адже у попередніх зустрічах підопічним Луїша Каштру критично не вистачало мотивації. Це було помітно навіть до паузи та невдач у чемпіонаті – та і після них також. І з Колосом у серпні, і з Олімпіком минулого тижня "гірники" піжонили, не підіймали темп і грали на класі, залишаючи суперникам солідні шанси на позитивний результат. Не факт, що останній матч чемпіон виграв би, якби не два голи за одну хвилину. От у поєдинку проти Руха такий номер не пройшов – там провалилися геть усі. Коли ми говоримо про зустрічі з такими колективами – проблема точно не в тактиці (тим паче, що статистично Шахтар в повному порядку). Схоже, команда просто не встигла відійти від півфіналу Ліги Європи.

Десна могла б зіткнутися зі схожими проблемами, але не дозволила одурманити себе єврокубками, вилетівши від Вольфсбурга. Прикро, адже матч у Німеччині був доволі рівним, та і взагалі сіверяни у новому сезону нікому по грі ще не поступалися. Можливо, десь мав місце відскок з Динамо у Києві, але поки що чернігівці залишаються єдиною командою, якій вдалося хоча б не програти "біло-синім". Щоправда, після цього підопічні Олександра Рябоконя ще й розписали нічию з Інгульцем, але вже у поєдинку з Рухом все повернулося на місця – 3:1. Цікаво, що з таким же рахунком Десна переграла і Зорю в першому турі, в той час як Шахтар розписав нічию з цими колективами, а динамівцям взагалі поступився, пропустивши три голи.

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Словом, "гірникам" дістався міцний горішок. Втім, донеччани розколювали й не таких, а сіверяни в тактичному аспекті не є ідеальним колективом. Десні важко даються позиційні атаки та довге володіння м'ячем – суперник сідає в оборону, а атакувальній групі ніде розбігтися. Крім того, в плані передач команда Олександра Рябоконя старається діяти простіше, користуючись старими добрими закиданнями на хід. При міцній обороні логічно, що стихією Десни стали контратаки – чернігівці вміють дуже швидко досягати штрафного й непогано завершують атаки. У матчі проти Шахтаря, звісно, буде достатньо контрвипадів, однак без Філіппова їхня гострота стала просідати. Та і загалом Десна ще жодного разу не відбирала очок у "гірників".

Кадрова ситуація

У Десни є питання щодо участі у матчі Картушова та Арвеладзе, а от Мудрик та Конопля не зіграють точно – такі умови оренди. У Шахтаря ситуація не краща: Ісмаїлі заліковує травму коліна, а разом з ним на лікарняне ліжко потрапили Маркос Антоніо, Коноплянка та Кривцов. Крім того, попередній тур через травму пропускав Степаненко, але у Чернігів його взяли.

Орієнтовні склади на матч Десна – Шахтар

Десна: Паст – Єрмаков, Гітченко, Тамм, Мостовий – Огіря, Домбровський – Калітвінцев, Тотовицький, Гуцуляк – Будківський

Шахтар: Пятов – Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко – Степаненко, Патрік – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Якби цей матч стався посеред минулого тижня, то Десна, можливо, і змогла б зачепитися за очки з Шахтарем, адже "гірникам" дуже не вистачало мотивації. Тепер же донеччани притиснуті до стінки; вони відстають на два пункти від Динамо і вже розписали нічию із Зорею, а осічка ще й з Десною цілком може коштувати чемпіонства – розподілу на шісток і додаткових двох матчів проти кожного з конкурентів вже не буде.

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Звісно, донеччанам просто не буде. У них шалені кадрові втрати, а Десна завжди давала бій – тим паче у рідних стінах. З урахуванням проблем Шахтаря в обороні, можна прогнозувати гол у його ворота, але сьогодні перемога потрібна чемпіону за будь-яку ціну. Тепер піжонства не буде; "помаранчево-чорні" повинні увімкнути клас, підняти темп та переграти сіверян. Будь-який інший результат означатиме кризу.

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