"Настрой на матч с Десной? Постараемся победить, как и всегда. Помню наш последний матч на выезде, который мы выиграли. Надеюсь, к предстоящему поединку подойдем таким же образом, так как победа очень нужна.

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Просматривали матчи Десны и постарались изучить ее наилучшим образом. Они добавили по сравнению с прошлым годом, плюс участвовали в квалификации Лиги Европы. В этом сезоне чемпионат будет намного сложнее, чем в прошлом, поэтому мы должны быть хорошо подготовленными ко всем соперникам, чтобы одерживать победы и стать чемпионом", – поделился Додо в комментарии Shakhtar News.

Напомним, матч 5-го тура УПЛ Десна – Шахтер состоится завтра, 4 октября, начало игры в 17:00.

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