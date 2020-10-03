"Год назад, когда играл в Англии, я был "ленивым, не бегал, не делал то и это". Здесь (в Интере – прим.) меня называют самым трудолюбивым в команде. Если посмотреть на мою игру в Англии и сравнить ее с тем, что сейчас, можно заметить улучшение, но я все тот же Ром.

Лукаку стал игроком сезона в Лиге Европы

Глядя на меня сейчас, можно увидеть весь мой потенциал. Теперь видите, что я мог сделать в Англии? Они будут называть меня медленным, а я в ответ: "Медленный? Это я медленный? Не могу идти в ногу с быстрым темпом игры Манчестер Юнайтед?".

Было множество неправильных мелочей. Если бы я был медленным, то не забил бы такой гол, как в матче с донецким Шахтером, в полуфинале Лиги Европы. Если бы я был медленным, это не заработал бы пенальти в финальном матче Лиги Европы с Севильей. А это произошло через два года. Хотите сказать, что в 27 лет я быстрее, чем в 25? Вот что я пытаюсь донести. Это просто мелочи", – цитирует Лукаку издание The Times.

Напомним, Лукаку перешел в Манчестер Юнайтед из Эвертона за 84,7 млн евро. За "красных дьяволов" выступал с июля 2017-го по август 2019 года, после чего перебрался в Интер за 74 млн евро. Со своей командой он стал серебряным призером Серии А и финалистом Лиги Европы, одолев в полуфинале Шахтер. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов донецкая и миланская команды попали в одну группу вместе с Реалом и менхенгладбахской Боруссией.

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