"Футбол 24" цитирует известных журналистов и экспертов, для которых смерть Сергея Ателькина стала личной трагедией.

Первого октября, утром, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил о смерти легендарного нападающего донецкого клуба, а также Лечче и Боавишты 90-х Сергея Ателькина. Ему было всего 48... В составе "горняков" Ателькин провел 265 матчей, забил 82 гола. В частности, его точный удар впервые в истории вывел Шахтер в групповой этап Лиги чемпионов.

Каким он был? Чем жил в последний период? Слово – людям, которые восхищались Ателькиным, или знали его лично.

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Скаут Алекс Великих потерял друга.

Пресс-атташе Андрея Шевченко констатирует факт.

Блогер Дмитрий Корнило – в отчаянии.

Ведущий "Бомбардира" Роман Бебех не успел...

Даниил Вереитин, журналист и PR-специалист телеканалов "Футбол" – успел. И сохранил от того сотрудничества самые лучшие воспоминания.

Комментатор Setanta Sports Ukraine Игорь Бойко – флэшбэк в 2000-й.

Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов называет причину смерти. Это исчерпывающее слово – "сердце"...

Однако наибольше света на трагическую смерть Ателькина пролил главный редактор журнала Футбол Артем Франков.

Сергей Ателькин

8 января 1972, Кировское, Донецкая область – 1 октября 2020, Львов

RIP

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"Сердце разорвалось, как граната". Невероятная жизнь и трагическая смерть тренера, который сделал "Днепр" чемпионом