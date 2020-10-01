"Ателькин тихо умер на служебной львовской квартире": легенду Шахтера оплакивают – известно о его последних днях
"Футбол 24" цитирует известных журналистов и экспертов, для которых смерть Сергея Ателькина стала личной трагедией.
Первого октября, утром, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин сообщил о смерти легендарного нападающего донецкого клуба, а также Лечче и Боавишты 90-х Сергея Ателькина. Ему было всего 48... В составе "горняков" Ателькин провел 265 матчей, забил 82 гола. В частности, его точный удар впервые в истории вывел Шахтер в групповой этап Лиги чемпионов.
Каким он был? Чем жил в последний период? Слово – людям, которые восхищались Ателькиным, или знали его лично.
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Скаут Алекс Великих потерял друга.
Пресс-атташе Андрея Шевченко констатирует факт.
Блогер Дмитрий Корнило – в отчаянии.
Ведущий "Бомбардира" Роман Бебех не успел...
Даниил Вереитин, журналист и PR-специалист телеканалов "Футбол" – успел. И сохранил от того сотрудничества самые лучшие воспоминания.
Комментатор Setanta Sports Ukraine Игорь Бойко – флэшбэк в 2000-й.
Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов называет причину смерти. Это исчерпывающее слово – "сердце"...
Однако наибольше света на трагическую смерть Ателькина пролил главный редактор журнала Футбол Артем Франков.
Сергей Ателькин
8 января 1972, Кировское, Донецкая область – 1 октября 2020, Львов
RIP
"Сердце разорвалось, как граната". Невероятная жизнь и трагическая смерть тренера, который сделал "Днепр" чемпионом