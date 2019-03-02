Десна – Динамо Киев: анонс матча УПЛ

Десна принимает киевское Динамо в рамках 20-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна – Динамо Киев

2 марта, 14:00, Чернигов, стадион им. Юрия Гагарина

Главный арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Десна подходит к матчу против Динамо в ситуации, когда любая неудача может оказаться фатальной. Черниговцы занимают пятую строчку в турнирной таблице и имеют 27 очков, но ровно столько же у Ворсклы и Мариуполя. За три тура до завершения первого этапа чемпионата такой расклад очень опасен для перспектив попадания в верхнюю шестёрку, поэтому сегодня нужно играть на максимальный результат.

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Вопрос заключается лишь в том, может ли Десна его дать. Матч против Арсенала-Киев в прошлом туре оставил много вопросов: да, "северяне" победили (2:0), но первый гол был забит на 40-й секунде, а второй – на 90+1 минуте с пенальти. Между этими эпизодами черниговцы не нанесли ни одного выстрела в створ – да и вообще только две атаки из семи завершились ударами. В обороне при этом было допущено множество ошибок, поэтому Александру Рябоконю есть над чем задуматься. Такой футбол в игре с Динамо не пройдёт.

Предыдущий матч. 23.09.2018. 9-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Динамо – Десна – 4:0

Голы: Бурда, 45, Вербич, 67, Кендзёра, 74, Цыганков, 87

Киевляне подходят ко встрече в фантастической форме: после уверенного прохода Олимпиакоса в Лиге Европы "бело-синие" дефрагментировали луганскую Зарю (5:0). Вице-чемпионы смело брали на себя инициативу, слаженно выбегали в быстрые контры и забивали красивые мячи. Столь убедительного Динамо болельщики не видели давно, хотя в первые 25 минут проблем было достаточно – лидеры допускали обрезки, а в центре часто проигрывали подборы. Не обошлось и без везения: с шести ударов в створ залетело пять голов – это классно, но немного аномально.

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Поединок против Десны очень важен, потому что, во-первых, остаётся крохотная надежда на возвращение борьбы за чемпионство – за это следует благодарить оборону Шахтера, которая в новом году поражает своими ошибками. Во-вторых, следует подойти к матчу против Челси в хорошем настроении, но при этом надо уберечься от травм. В Чернигове на тяжёлом газоне будет нелегко, но, в целом, класс киевлян позволяет выполнить обе задачи.

Статистика противостояния Десны против Динамо

Всего: 2 матча, 2 победы Динамо. Разница мячей – 0:6.

В Премьер-лиге: 1 матч (+0, =0, -1, 0:4)

Кадровая ситуация

Десна снова может рассчитывать на помощь Андрея Мостового, который вернулся из дисквалификации, но бан-лист "северян" не остался пустым – из-за перебора карточек игру пропустит Александр Филиппов. Кроме того, вряд ли выйдет на поле экс-динамовец Дмитрий Хлёбас, который травмировался на сборах – ориентировочно, он вернётся не ранее, чем через две-три недели.

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Динамо едет в Чернигов без дисквалифицированного Беньямина Вербича. Из списка отстранённых вернулся Владимир Шепелев, а Тамаш Кадар снова тренируется в общей группе. Артём Беседин, Микель Дуелунд и Иосип Пиварич восстанавливаются после травм и операций.

"Изюминки" матча:

– Со встречи против Десны в первом круге динамовцы начали 12-матчевую серию поединков УПЛ без ничьих (9 побед и 3 поражения)

– Динамо может оформить 80-е поражение в УПЛ

– Новичок Десны Андрей Богданов в 2012 году выступал за Динамо.

Ориентировочные составы на матч Десна – Динамо

Десна: Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Слинкин – Огиря, Богданов – Волков, А. Фаворов, Картушов – Безбородько

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шапаренко, Буяльский, Шепелев – Цыганков, Соль, Сидклей

Прогноз Футбол 24 – 0:2

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Десна всегда даёт бой, но в матчах против грандов её игрокам не хватает опыта и класса. Динамо сейчас на ходу и имеет определённое преимущество в игровом тонусе, поэтому можно прогнозировать уверенную победу гостей – хотя вряд ли она будет такой же эффектной, как в прошлом туре.