Цыганик: Игра Динамо против Зари заставляет думать, что в этом чемпионате еще не все закончено

Ведущий программы ЦиганикLIVE Игорь Цыганик в поделился впечатлениями после матча Динамо и Зари в 19-м туре УПЛ.

"Когда команде Хацкевича дают пространство, то дальше ее уже не остановить. Такая яркость и юношеский пыл разрывают любую оборону.

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Сейчас у наставника Динамо есть стартовый состав, играющий важную роль. В забитых мячах в ворота Зари есть одна очень хорошая черта: киевляне очень хорошо и очень уверенно начали работать с мячом. Сейчас нет того, что было в осенней части чемпионата, когда мы видели, что динамовцы получали мяч и не знали, что же с ним делать. Они пытались избавиться от него, отдавать ближнему, не рисковали. Сейчас команда хорошо выглядит, убедительно.

Как только Динамо проигрывает середину поля, как только они теряют мяч, то сразу начинаются проблемы. Они были в матче с Олимпиакосом, они были в матче против Зари. Это очень плохой знак перед матчами против Челси. Даже против Десны.

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Игра, которую продемонстрировали киевляне в поединке против Зари, побуждает меня думать, что еще не все закончено в этом чемпионате", – цитирует Цыганыка FootballHub.