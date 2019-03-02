Десна – Динамо Київ: анонс матчу УПЛ

Десна приймає київське Динамо в рамках 20-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна – Динамо Київ

2 березня, 14:00, Чернігів, стадіон ім. Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Ярослав Козик (Мукачеве)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Десна підходить до матчу проти Динамо в ситуації, коли будь-яка невдача може виявитись фатальною. Чернігівці посідають п'яту сходинку в турнірній таблиці та мають 27 очок, але рівно стільки ж у Ворскли та Маріуполя. За три тури до завершення першого етапу чемпіонату такий розклад є дуже небезпечним для перспектив потрапляння у верхню шістку, тому сьогодні потрібно грати на максимальний результат.

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Питання полягає лише в тому, чи може Десна його дати. Матч проти Арсенала-Київ у минулому турі залишив багато запитань: так, "сіверяни" перемогли (2:0), але перший гол було забито на 40-й секунді, а другий – на 90+1 хвилині з пенальті. Між цими епізодами чернігівці не завдали жодного пострілу в площину – та й загалом лише дві атаки із семи завершились ударами. В обороні при цьому було допущено безліч помилок, тож Олександру Рябоконю є над чим задуматись. Такий футбол у грі з Динамо не пройде.

Попередній матч. 23.09.2018. 9-й тур чемпіонату України-2018/2019

Динамо – Десна – 4:0

Голи: Бурда, 45, Вербіч, 67, Кендзьора, 74, Циганков, 87

Кияни підходять до зустрічі у фантастичній формі: після впевненого проходу Олімпіакоса в Лізі Європи "біло-сині" дефрагментували луганську Зорю (5:0). Віце-чемпіони сміливо брали на себе ініціативу, злагоджено вибігали у швидкі контри та забивали красиві м'ячі. Настільки переконливого Динамо вболівальники не бачили давно, хоча в перші 25 хвилин проблем було достатньо – лідери допускали обрізки, а в центрі часто програвали підбирання. Не обійшлось і без везіння: з шести ударів у площину залетіло п'ять голів – це класно, але трохи аномально.

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Поєдинок проти Десни є дуже важливим, тому що, по-перше, залишається крихітна надія на повернення боротьби за чемпіонство – за це слід дякувати обороні Шахтаря, яка у новому році вражає своїми помилками. По-друге, слід підійти до матчу проти Челсі в гарному настрої, але при цьому треба вберегтися від травм. В Чернігові на важкому газоні буде нелегко, але, в цілому, клас киян дозволяє виконати обидві задачі.

Статистика протистояння Десни проти Динамо

Всього: 2 матчі, 2 перемоги Динамо. Різниця м’ячів – 0:6.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =0, -1, 0:4)

Кадрова ситуація

Десна знову може розраховувати на допомогу Андрія Мостового, який повернувся з дискваліфікації, але бан-лист "сіверян" не залишився пустим – через перебір карток гру пропустить Олександр Філіппов. Крім того, навряд чи вийде екс-динамівець Дмитро Хльобас, який травмувався на зборах – орієнтовно, він повернеться не раніше, ніж за два-три тижні.

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Динамо їде у Чернігів без дискваліфікованого Беньяміна Вербіча. Натомість, зі списку відсторонень повернувся Володимир Шепелєв, а Тамаш Кадар знову тренується у загальній групі. Артем Бєсєдін, Мікель Дуелунд та Йосип Піваріч відновлюються після травм та операцій.

"Родзинки" матчу:

– Із зустрічі проти Десни у першому колі динамівці розпочали 12-матчеву серію поєдинків УПЛ без нічиїх (9 перемог і 3 поразки)

– Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ

– Новачок Десни Андрій Богданов у 2012 році виступав за Динамо.

Орієнтовні склади на матч Десна – Динамо

Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Слінкін – Огиря, Богданов – Волков, А. Фаворов, Картушов – Безбородько

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шапаренко, Буяльський, Шепелєв – Циганков, Соль, Сідклей

Прогноз Футбол 24 – 0:2

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Десна завжди дає бій, але в матчах проти грандів її гравцям не вистачає досвіду та класу. Динамо нині на ходу та має певну перевагу в ігровому тонусі, тому можна прогнозувати впевнену перемогу гостей – хоча навряд чи вона буде такою ж ефектною, як у минулому турі.