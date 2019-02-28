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Фаворов: Даже не имею представления, что это такое – еврокубки

10:39 61 Читати українською
Фаворов: Даже не имею представления, что это такое – еврокубки
Денис Фаворов / Фото: соцсети

Защитник Десны Денис Фаворов озвучил задачу команды на остаток сезона.

"Цель попасть в первую шестерку стоит с начала чемпионата. Просто сейчас осталось три последних, а значит, самых важных, тура.

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Каждая игра – решающая. Даже против Динамо в следующем туре. Если получится зацепиться за ничью, именно это очко может на финише помочь с попаданием в шестерку. Поэтому будем бороться до последнего.

Если честно, я даже не имею представления, что это такое – еврокубки! Но чтобы попасть в них – сделаем все", – рассказал футболист порталу "Сегодня".

Украина20 тур

Десна - Динамо Киев: Суббота 02 марта 2019

Десна
до матча
2
дн
:
1
час
:
9
мин
Динамо Киев
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Денис Фаворов Денис Фаворов Десна Десна Десна - Динамо Киев
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