Фаворов: Даже не имею представления, что это такое – еврокубки

Защитник Десны Денис Фаворов озвучил задачу команды на остаток сезона.

"Цель попасть в первую шестерку стоит с начала чемпионата. Просто сейчас осталось три последних, а значит, самых важных, тура.

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Каждая игра – решающая. Даже против Динамо в следующем туре. Если получится зацепиться за ничью, именно это очко может на финише помочь с попаданием в шестерку. Поэтому будем бороться до последнего.

Если честно, я даже не имею представления, что это такое – еврокубки! Но чтобы попасть в них – сделаем все", – рассказал футболист порталу "Сегодня".