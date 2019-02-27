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Зенит поборется с Динамо за хавбека Ромы Чорича

12:55 47 Читати українською
Зенит поборется с Динамо за хавбека Ромы Чорича
Анте Чорич / ФК Рома

Полузащитник Ромы Анте Чорич стал объектом интереса Зенита. Напомним, интерес к хорвату приписывают и киевскому Динамо.

Зенит готов подписать полузащитника Ромы Анте Чорича. Питерский клуб может выложить за 21-летнего хорвата 12 млн евро, информирует Riafan.

Россияне следили за перспективным хавбеком еще до его перехода в Рому и были готовы заплатить за футболиста 7 млн ​​евро, однако Чорич в итоге оказался в Италии. Представители Зенита уже якобы контактировали с окружением игрока относительно потенциального перехода.

Динамо нацелилось на полузащитника Ромы Чорича

Буквально вчера появилась информация, что Чоричем интересуется киевское Динамо, которое готово подписать хорвата до закрытия трансферного окна в Украине (1 марта).

21-летний полузащитник присоединился к Роме летом 2018 года из Динамо Загреб, но не смог завоевать место в составе "джалоросси". В текущем сезоне Чорич провел лишь один неполный матч в Серии А и однажды вышел на замену в поединке Лиги чемпионов – против Реала.

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