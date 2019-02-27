Зенит поборется с Динамо за хавбека Ромы Чорича

Полузащитник Ромы Анте Чорич стал объектом интереса Зенита. Напомним, интерес к хорвату приписывают и киевскому Динамо.
Зенит готов подписать полузащитника Ромы Анте Чорича. Питерский клуб может выложить за 21-летнего хорвата 12 млн евро, информирует Riafan.
Россияне следили за перспективным хавбеком еще до его перехода в Рому и были готовы заплатить за футболиста 7 млн евро, однако Чорич в итоге оказался в Италии. Представители Зенита уже якобы контактировали с окружением игрока относительно потенциального перехода.
Динамо нацелилось на полузащитника Ромы Чорича
Буквально вчера появилась информация, что Чоричем интересуется киевское Динамо, которое готово подписать хорвата до закрытия трансферного окна в Украине (1 марта).
21-летний полузащитник присоединился к Роме летом 2018 года из Динамо Загреб, но не смог завоевать место в составе "джалоросси". В текущем сезоне Чорич провел лишь один неполный матч в Серии А и однажды вышел на замену в поединке Лиги чемпионов – против Реала.
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