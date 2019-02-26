Беседин – о конкуренции с Солем: Главное, чтобы она была здоровой

Нападающий Динамо Артем Беседин рассказал о состоянии своего здоровья и конкуренции с Франом Солем.

"Уже все хорошо. Хожу без костылей. С каждым днем ​​ноге все лучше. Соскучился по команде, по футболу и болельщикам. Уж не знаю, что делать. Когда матчи, стараюсь поддержать команду.

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Восстановление займет примерно еще два месяца. Если все будет хорошо, то потом выйду на поле. На "ахилл" уже увеличиваем нагрузку. Нужно продолжать в таком же темпе.

Фран Соль? Слава Богу, что он начал забивать. После Испании все этого ждали. Он очень хороший парень и футболист. Я рад за него. Конкуренция? Были разные ситуации, когда были Мораес, Мбокани. Конкуренция будет всегда. Это нормально. Главное, чтобы она была здоровой. Это пойдет только на пользу. Нужно выходить и делать свою работу", – сказал Беседин в эфире FootballHub.

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В нынешнем сезоне Артем сыграл за Динамо 8 матчей в чемпионате Украины, в которых отметился одним забитым голом.