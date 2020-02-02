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Роналду повторил невероятное достижение Трезеге

15:42 168 Читати українською
Роналду повторил невероятное достижение Трезеге
Криштиану Роналду / ФК Ювентус

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду в матче 22-го тура итальянской Серии А против Фиорентины (3:0) продолжил свою результативную серию.

40’ Криштиану Роналду
80’ Криштиану Роналду
90+1’ Маттейс Де Лигт
 
40’ Криштиану Роналду
80’ Криштиану Роналду
90+1’ Маттейс Де Лигт

Португалец оформил дубль в поединке против "фиалок" и повторил достижение Давида Трезеге, сообщает Gracenote Live.

Ювентус в родных стенах разгромил Фиорентину, Роналду дважды отличился с пенальти: 22-й тур Серии А, матчи воскресенья

Роналду стал вторым после француза игроком Юве, забивавшим в 9-ти матчах итальянского чемпионата подряд. Серия Трезеге длилась с октября по декабрь 2005 года. Тем временем португальский бомбардир начал свою серию 1 декабря и уже успел огорчить Сассуоло, Лацио, Удинезе (дважды), Сампдорию, Кальяри (трижды), Рома, Парму (дважды), Наполи и Фиорентину.

Всего в нынешнем сезоне Криштиану Роналду провел 19 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 19 мячей. Он продолжил преследование форварда римского Лацио Иммобиле (23 гола) в гонке снайперов первенства.

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Давид Трезеге Давид Трезеге Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Италия Серия А Ювентус - Фиорентина
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