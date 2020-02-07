Дербі делла Мадонніна, німецька битва за Салатницю і севільська реабілітація для Сетьєна: топ-5 матчів євровікенду

Туринський Ювентус у місті кохання, протистояння Манчестер Сіті та Вест Хема без українців, битва двох Німеччин у Мюнхені, грандіозне дербі в столиці мод і емоційне повернення Кіке Сетьєна до Севільї в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Верона – Ювентус

8 лютого, 21:45. Верона, Марк Антоніо Бентегоді

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Верона спробує продовжити відбір очок у грандів у домашньому поєдинку проти Ювентуса. "Мастифи" волею календаря змушені третій матч поспіль грати проти топ-команд. Проте, підопічні Івана Юріча, схоже, не мають особливого пієтету до великих клубів і зуміли відібрати очки не тільки в непередбачуваного Мілана (1:1), а й у потужного Лаціо (0:0).

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Та з Ювентусом буде набагато важче. "Стара синьйора" навіть у складних матчах уміє витискати максимум, а тут ще й Кріштіану Роналду повторив неймовірне досягнення Трезеге, забивши в 9-ти матчах чемпіонату поспіль. Додаємо до цього приголомшливу форму Пауло Дибали та спрагу Гонсало Ігуаїна й розуміємо, що Вероні буде непереливки. Тим більше, на мінімальний промах Юве вже чатує Інтер.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Манчестер Сіті – Вест Хем

9 лютого, 18:30. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі Setanta Sports, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На Етіхаді відбудеться найцікавіше протистояння скороченої програми вікенду в англійській Прем'єр-лізі. Манчестер Сіті, який вже потрохи змирився з чемпіонством Ліверпуля, спробує повернутися на переможний шлях після дошкульної поразки Тоттенхему (0:2). Двобій із Вест Хемом міг би стати черговим протистоянням українців, але ні Зінченко, ні Ярмоленко на полі не з'являться.

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Алекс, як його пестливо називають в Англії, став антигероєм поєдинку проти "шпор", заробивши на рівному місці вилучення. Натомість екс-лідер київського Динамо давно в лазареті, а лондонці, здається, налаштовані його продати влітку. Тому цікаво поспостерігати за конкурентами українців. Хосеп Гвардіола має аж 3 опції на лівий фланг оборони (Канселу, Менді, Ляпорт), а ось у "молотків" господарем правого краю став Роберт Снодграс. Чи не жарт, шотландець оформив дубль+асист у матчі з Брайтоном.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Баварія – РБ Лейпциг

9 лютого, 19:00. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У баварській столиці зійдуться головні претенденти на чемпіонський титул. Баварія своєю кволою ходою восени дала неабияку "фору" суперникам, та вони таким подарунком скористатися не змогли. Найвпевненіше йшов РБ Лейпциг, але в останніх двох турах примудрився набрати лише 1 очко, тому тепер замість +4 над "ротен" має -1.

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Натомість Баварія здобула шість перемог поспіль із загальним рахунком 23:3 і закрила рота скептикам. Якщо мюнхенці візьмуть гору над "биками" в неділю, то з мріями про Салатницю опонентам команди Фліка, вочевидь, доведеться попрощатися ще на рік. Таку перевагу на цьому етапі сезону найтитулованіший клуб Німеччини вже не розгубить. А ось для загальної інтриги хорошим підсумком стала б нічия.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Інтер – Мілан

9 лютого, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Дербі делла Мадонніна – окрема сторінка книги найзапекліших протистоянь планети. Градус дуелі між Інтером та Міланом не здатні знизити ні значна перевага в силі однієї з команд, ні фінансові труднощі, ні відсутність турнірної мотивації. Особливо тепер, коли "нерадзуррі" та "россонері" лише на півшляху до реалізації завдань на сезон.

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Фаворитом протистояння виглядає Інтер. Команда Антоніо Конте продовжуэ чемпіонські перегони з Ювентусом і Лаціо, чудово підсилилась взимку та загалом виглядає збалансованіше. Ренесанс Мілана передусім пов'язаний із ефектом Ібрагімовіча. Повернення зіркового шведа додало впевненості команді, що не програє у Серії А ось уже 5 матчів поспіль. Та в дербі Ібра може й не зіграти, а це матиме фатальні наслідки. У таких емоційних поєдинках вищий індивідуальний клас виконавців – ключ до успіху.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Бетіс – Барселона

9 лютого, 22:00. Севілья, Беніто Вільямарін

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Кіке Сетьєн приїде реабілітовуватися туди, де гучно про себе заявив – на Беніто Вільямарін. Вояж до Севільї буде дуже вчасним для Барселони, якій важко дається пристосування до ідей нового тренера. "Блаугранас" спочатку боляче покарала Валенсія (0:2), а щойно в четвер Атлетік несподівано вибив каталонців із Копа дель Рей.

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Та Барсі пощастило – справи Бетіса ще гірші. Під керівництвом Рубі (до слова, каталонця) "зелено-білі" вдалі матчі чергують із провальними, а востаннє перемагали ще в середині січня. Крім того, Сетьєн має неабиякого козиря у рукаві. Саме він тренував Бетіс до Рубі й відкрив Іспанії імена на кшталт Морона чи Фірпо. Сивочолий керманич Барселони, як ніхто, знає слабкі місця севільців. Та чи дослухаються до нього каталонські зірки?..

Прогноз "Футбол 24": 1:3

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