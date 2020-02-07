Зідан вчинив "самогубство", а Мессі повернули "Айтекіна": реакція іспанських ЗМІ на історичне приниження Реала та Барси

"Футбол 24" зібрав яскраві коментарі топових іспанських медійників на сенсаційні провали грандів у Кубку Іспанії. Це справжній "махач" у соціальних мережах.

Барселона та Реал припиняють боротьбу за Кубок Іспанії вже на стадії чвертьфіналу. Катами грандів стали баскські клуби – Атлетік і Реал Сосьєдад. Обом навіть не знадобився овертайм, щоб розправитись з іменитими суперниками. Вперше за 17 років до четвірки найкращих не потрапило велике тріо Прімери – компанію одвічним антагоністам трохи раніше склав Атлетіко. Сенсаційні результати реформованого турніру, який дає шанс так званому другому ешелону, викликали вибухову реакцію з боку іспанських медійників.

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Розпочинаємо з агента ФІФА та експерта популярного ток-шоу El Chiringuito Жорді Хоти. Як палкий прихильник Барси він не упустив можливості поглузувати з "історичного посміховиська на Бернабеу".

RIDÍCULO HISTÓRICO EN EL BERNABÉU. — Jota Jordi (@jotajordi13) February 6, 2020

Однак, радість тривала зовсім недовго. Вже через дві години каталонці зробили йому неприємний сюрприз у Більбао: "Мені боляче програвати, але я пишаюся цими футболістами. Нам потрібно було завершувати матч значно раніше. Крім цього, арбітр не призначив пенальті. Я віддаю перевагу такій поразці, ніж отримувати чотири м'ячі вдома".

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Me duele mucho perder así.

Pero estoy orgulloso de estos jugadores.

Nos ha faltado matar el partido antes y un penalti que no nos pitan.

Prefiero perder así q no q me metan 4 en casa. — Jota Jordi (@jotajordi13) February 6, 2020

Після цього Хота подався у студію El Chiringuito, де влаштував розбірки з Еду Агірре, іспанським журналістом, який може похвалитись близькою дружбою з Кріштіану Роналду. Жорді не сподобались різкі коментарі останнього на адресу команди Сетьєна: "Це в тебе обличчя лузера. Я бачив значно більше титулів Барси, ніж ти – Реала".

"CARA de PERDEDOR, la TUYA, que he visto más TÍTULOS del BARÇA que tú del MADRID". @jotajordi13 se PICA con @EduAguirre7 en #ChiringuitoCopa pic.twitter.com/1xTOnfFNOT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 7, 2020

До слова, Агірре неоднозначно оцінив поразки Реала та Барси – "тотальний спад" і "тотальний провал" відповідно, хоча багатьом здалось, що каталонці покинули турнір достойніше. Щонайменше вони не зганьбились перед власною публікою.

Авторитетний у медійному просторі Іспанії Жозеп Педрерол (ведучий двох авторських програм на каналі La Sexta) бачить один плюс у поразці "бланкос". Його вразив молодий бразилець: "Мадрид падає, Зідан програє і Вінісіус перемагає". Вихованець Фламенго видав настільки яскравий матч, що видання Marca вже починає сумніватись у доцільності підписання Азара!

El Madrid cae, Zidane pierde y Vinicius gana. — Josep Pedrerol (@jpedrerol) February 6, 2020

Топовий коментатор Маноло Лама кайфує від видовища на Бернабеу: "Спасибі Сосьєдаду за його футбол, а Мадриду – за переможний дух". Цікаво, що Зідан не виграв з Реалом жодного Кубка Іспанії. Жахіття на кшталт Алькоркона стають поганою традицією.

PARTIDAZO EN EL BERNABÉU.



Gracias a la Real Sociedad por su fútbol

Gracias al https://t.co/Ii2BT2ZeUn por su espíritu ganador. — Manolo Lama (@lamacope) February 6, 2020

Фернандо Поло, який більше 20-ти років пише для каталонського Mundo Deportivo, обурюється роботою головного рефері – де Бургоса Бенгоечеа. Він вважає, що падіння Де Йонга тягнуло на максимальне покарання: "Це блокування чи фол? Чому для арбітра та VAR – це не пенальті?".

¿Esto es bloqueo o falta personal? Porque para el árbitro y el VAR lo que no ha sido es penalti. https://t.co/hZhZbz1nh7 — Fernando Polo (@ffpolo) February 6, 2020

А ось головний шоумен іспанських медіа Крістобаль Сорія знову нещадно тролить Мадрид. Екс-делегат Севільї, який нещодавно побував на весільній церемонії Серхіо Рамоса, видав несамовитий спіч в Інстаграм. Майже півмільйона підписнкиів – у захваті. "Відкривається завіса і ми бачимо реальне обличчя Мадрида Зізу з його винахідником сучасного футболу Феде Вальверде. З іншого боку – Сосьєдад Іманоля та Ісака... Яка назва цього фільму???", – регоче Сорія.

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Затятий опонент Крістобаля Томас Ронсеро шукає підступ у скасованому м'ячі Вінісіуса через можливий офсайд. Редактор видання AS не розуміє, чому режисер трансляції не продемонстрував чіткий повтор епізоду, починаючи з передачі Начо. Є підозри, що бразилець перебував у правильній позиції.

El VAR anuló un gol a Vinicius sin una imagen clara del fuera de juego cuando centra Nacho https://t.co/bansLT5Ssj vía @diarioas — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) February 7, 2020

Проте, ближче до півночі настрій у Ронсеро суттєво покращився, адже Більбао подарував солодку сенсацію. "Сміх котиться по околицях. Насолоджуйтесь!!!", – тріумфує медійник.

La risa va por barrios. Tomaaaaaaaaaaaaa!!! — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) February 6, 2020

Хосе Луїс Санчес (La Sexta) здивований кепською поставою "бланкос": "Несподівано повернувся Мадрид з дірами в обороні. Він дозволив Сосьєдаду грати у власний футбол, використовувати Ісака та Едегора. Позначилась відсутність Каземіро, Менді та Куртуа. Прощавай, требл, попри імператорський виступ Вінісіуса".

(3-4) Descalabro defensivo



Volvió inesperadamente el Real Madrid que hace aguas en defensa. Permitió a la Real jugar su antojo y lo aprovecharon Isak y Odegaard. Se notó la ausencia de Casemiro, Mendy y Courtois. Adiós al triplete pese a un Vinicius imperial. Agónico final pic.twitter.com/V0B96RR6sE — José Luis Sánchez (@JLSanchez78) February 6, 2020

Щойно пролунав фінальний свисток на Сан Мамесі, Санчес піднявся з колін: "Нехай живе Кубок".

Ще один представник AS Альфредо Дуро жорстко проїхався по наставнику Мадрида: "Який провал Зізу!!!Який провал!!!Програв ти!!!".

Qué desastre Zizou!!! Qué desastre!!! Has perdido tú!!!!!!!! pic.twitter.com/FmluHZDWue — Alfredo Duro (@alfredoduro1) February 6, 2020

Звісно, після фіаско Барселони досвідчений журналіст, який з дитинства за Реал, спав спокійніше: "Атлетік викинув Барсу на вулицю, так само, як Айтекін вчинив з ПСЖ!!!".

Igual que Aytekin al PSG, el Athletic manda al Barça... AL CARRER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/yfC4sQhUdt — Alfredo Duro (@alfredoduro1) February 6, 2020

Експерт El Chiringuito Хосе Даміан Гонсалес обрав найбільш яскраві епітети, щоб підсумувати кошмарні виступи грандів в Копа дель Рей: "Зідан дарує Кубок з суїцидальним складом. Заслужена перемога Сосьєдада, який скупав Мадрид у скромності. Барса? Погано, подякував. Прямо зараз цей клуб – суцільні руїни".

Zidane regala la Copa con un once suicida, merecida victoria de la Real, baño de humildad al Madrid. ¿El Barça? Mal, gracias. Ahora mismo ese club es una ruina arriba y abajo. Todos a ver ahora @elchiringuitotv con @jpedrerol y cia. ️ — José Damián González (@JDamiann) February 6, 2020

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