Зідан вчинив "самогубство", а Мессі повернули "Айтекіна": реакція іспанських ЗМІ на історичне приниження Реала та Барси

Барселона та Реал припиняють боротьбу за Кубок Іспанії вже на стадії чвертьфіналу. Катами грандів стали баскські клуби – Атлетік і Реал Сосьєдад. Обом навіть не знадобився овертайм, щоб розправитись з іменитими суперниками. Вперше за 17 років до четвірки найкращих не потрапило велике тріо Прімери – компанію одвічним антагоністам трохи раніше склав Атлетіко. Сенсаційні результати реформованого турніру, який дає шанс так званому другому ешелону, викликали вибухову реакцію з боку іспанських медійників.

Атлетік – Барселона: заслужений виліт "блаугранас" з Кубка, тріумф Сімона та Вільямса і неможливість гри у футбол Кройфа

Розпочинаємо з агента ФІФА та експерта популярного ток-шоу El Chiringuito Жорді Хоти. Як палкий прихильник Барси він не упустив можливості поглузувати з "історичного посміховиська на Бернабеу".

Однак, радість тривала зовсім недовго. Вже через дві години каталонці зробили йому неприємний сюрприз у Більбао: "Мені боляче програвати, але я пишаюся цими футболістами. Нам потрібно було завершувати матч значно раніше. Крім цього, арбітр не призначив пенальті. Я віддаю перевагу такій поразці, ніж отримувати чотири м'ячі вдома".

Реал безславно вилетів з Кубка Іспанії, поступившись Реал Сосьєдаду в матчі з сімома голами

Me duele mucho perder así.

Pero estoy orgulloso de estos jugadores.

Nos ha faltado matar el partido antes y un penalti que no nos pitan.

Prefiero perder así q no q me metan 4 en casa.