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Зідан вчинив "самогубство", а Мессі повернули "Айтекіна": реакція іспанських ЗМІ на історичне приниження Реала та Барси

15:00 124 Читати українською
Зідан вчинив "самогубство", а Мессі повернули "Айтекіна": реакція іспанських ЗМІ на історичне приниження Реала та Барси
Мессі припиняє боротьбу за Кубок

"Футбол 24" зібрав яскраві коментарі топових іспанських медійників на сенсаційні провали грандів у Кубку Іспанії. Це справжній "махач" у соціальних мережах.

59’ Марсело
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
 
Мартин Эдегор 22’
Александр Исак 54’
Александр Исак 56’
Микель Мерино 69’
Андони Горосабель 90+5’
22’ Мартин Эдегор
54’ Александр Исак
56’ Александр Исак
59’ Марсело
69’ Микель Мерино
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
90+5’ Андони Горосабель

Барселона та Реал припиняють боротьбу за Кубок Іспанії вже на стадії чвертьфіналу. Катами грандів стали баскські клуби – Атлетік і Реал Сосьєдад. Обом навіть не знадобився овертайм, щоб розправитись з іменитими суперниками. Вперше за 17 років до четвірки найкращих не потрапило велике тріо Прімери – компанію одвічним антагоністам трохи раніше склав Атлетіко. Сенсаційні результати реформованого турніру, який дає шанс так званому другому ешелону, викликали вибухову реакцію з боку іспанських медійників.

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Розпочинаємо з агента ФІФА та експерта популярного ток-шоу El Chiringuito Жорді Хоти. Як палкий прихильник Барси він не упустив можливості поглузувати з "історичного посміховиська на Бернабеу".

Однак, радість тривала зовсім недовго. Вже через дві години каталонці зробили йому неприємний сюрприз у Більбао: "Мені боляче програвати, але я пишаюся цими футболістами. Нам потрібно було завершувати матч значно раніше. Крім цього, арбітр не призначив пенальті. Я віддаю перевагу такій поразці, ніж отримувати чотири м'ячі вдома".

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Після цього Хота подався у студію El Chiringuito, де влаштував розбірки з Еду Агірре, іспанським журналістом, який може похвалитись близькою дружбою з Кріштіану Роналду. Жорді не сподобались різкі коментарі останнього на адресу команди Сетьєна: "Це в тебе обличчя лузера. Я бачив значно більше титулів Барси, ніж ти – Реала".

До слова, Агірре неоднозначно оцінив поразки Реала та Барси – "тотальний спад" і "тотальний провал" відповідно, хоча багатьом здалось, що каталонці покинули турнір достойніше. Щонайменше вони не зганьбились перед власною публікою.

Авторитетний у медійному просторі Іспанії Жозеп Педрерол (ведучий двох авторських програм на каналі La Sexta) бачить один плюс у поразці "бланкос". Його вразив молодий бразилець: "Мадрид падає, Зідан програє і Вінісіус перемагає". Вихованець Фламенго видав настільки яскравий матч, що видання Marca вже починає сумніватись у доцільності підписання Азара!

Топовий коментатор Маноло Лама кайфує від видовища на Бернабеу: "Спасибі Сосьєдаду за його футбол, а Мадриду – за переможний дух". Цікаво, що Зідан не виграв з Реалом жодного Кубка Іспанії. Жахіття на кшталт Алькоркона стають поганою традицією.

Фернандо Поло, який більше 20-ти років пише для каталонського Mundo Deportivo, обурюється роботою головного рефері – де Бургоса Бенгоечеа. Він вважає, що падіння Де Йонга тягнуло на максимальне покарання: "Це блокування чи фол? Чому для арбітра та VAR – це не пенальті?".

А ось головний шоумен іспанських медіа Крістобаль Сорія знову нещадно тролить Мадрид. Екс-делегат Севільї, який нещодавно побував на весільній церемонії Серхіо Рамоса, видав несамовитий спіч в Інстаграм. Майже півмільйона підписнкиів – у захваті. "Відкривається завіса і ми бачимо реальне обличчя Мадрида Зізу з його винахідником сучасного футболу Феде Вальверде. З іншого боку – Сосьєдад Іманоля та Ісака... Яка назва цього фільму???", – регоче Сорія.

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Затятий опонент Крістобаля Томас Ронсеро шукає підступ у скасованому м'ячі Вінісіуса через можливий офсайд. Редактор видання AS не розуміє, чому режисер трансляції не продемонстрував чіткий повтор епізоду, починаючи з передачі Начо. Є підозри, що бразилець перебував у правильній позиції.

Проте, ближче до півночі настрій у Ронсеро суттєво покращився, адже Більбао подарував солодку сенсацію. "Сміх котиться по околицях. Насолоджуйтесь!!!", – тріумфує медійник.

Хосе Луїс Санчес (La Sexta) здивований кепською поставою "бланкос": "Несподівано повернувся Мадрид з дірами в обороні. Він дозволив Сосьєдаду грати у власний футбол, використовувати Ісака та Едегора. Позначилась відсутність Каземіро, Менді та Куртуа. Прощавай, требл, попри імператорський виступ Вінісіуса".

Щойно пролунав фінальний свисток на Сан Мамесі, Санчес піднявся з колін: "Нехай живе Кубок".

Ще один представник AS Альфредо Дуро жорстко проїхався по наставнику Мадрида: "Який провал Зізу!!!Який провал!!!Програв ти!!!".

Звісно, після фіаско Барселони досвідчений журналіст, який з дитинства за Реал, спав спокійніше: "Атлетік викинув Барсу на вулицю, так само, як Айтекін вчинив з ПСЖ!!!".

Експерт El Chiringuito Хосе Даміан Гонсалес обрав найбільш яскраві епітети, щоб підсумувати кошмарні виступи грандів в Копа дель Рей: "Зідан дарує Кубок з суїцидальним складом. Заслужена перемога Сосьєдада, який скупав Мадрид у скромності. Барса? Погано, подякував. Прямо зараз цей клуб – суцільні руїни".

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