Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов вступился за своих коллег, которые попали под шквал критики президента Олимпика Владислава Гельзина.

"В любой ситуации нужно оставаться людьми. Я о вчерашних оскорблениях Владислава Гельзина в адрес экспертов телеканалов "Футбол", причем совершенно необоснованных.

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Гельзин еще вчера после матча с Шахтером звонил экспертам и продолжал крыть их матами. Я очень рад, что хороший и простой донецкий парень Леха Белик в телефонном разговоре послал президента Олимпика туда, куда тот заслуживал пойти", – сказал Денисов в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, президент Олимпика Владислав Гельзин остался недовольным отмененным голом своей команды, и ворвался на послематчевый комментарий Юрия Калитвинцева, где нецензурно высказался о работе арбитра и куратора судейского корпуса Лучано Лучи.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой