Директор каналів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов заступився за своїх колег, які потрапили під шквал критики президента Олімпіка Владислава Гельзіна.

"У будь-якій ситуації потрібно залишатися людьми. Я про вчорашні образи Владислава Гельзіна на адресу експертів телеканалів "Футбол", причому абсолютно необґрунтовані.

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Гельзін ще вчора після матчу з Шахтарем дзвонив експертам і продовжував покривати їх матами. Я дуже радий, що хороший і простий донецький хлопець Льоха Бєлік у телефонній розмові послав президента Олімпіка туди, куди той заслуговував піти", – сказав Денисов у ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, президент Олімпіка Владислав Гельзін залишився обуреним скасованим голом своєї команди, та увірвався на післяматчевий коментар Юрія Калітвінцева, де нецензурно висловився щодо роботи арбітра та куратора суддівського корпусу Лучано Лучі.

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