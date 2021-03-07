"Снурницын мешал Трубину, а значит, находился в активной позиции. Поэтому офсайд зафиксирован верно. Арбитр-VAR сделал свою работу, подсказал главному арбитру об этом эпизоде. Это было корректное решение судьи – отменить гол после VAR.

"Пид**ас судья оторвал голову – меняйте, с*ка, их всех": Гельзин взрывом ворвался в эфир после поражения Шахтеру

Я не буду комментировать заявления Гельзина, но сейчас могу подтвердить, что КДК примет жесткое решение о его поведении. В Европе такое поведение не воспринимают и не терпят", – сказал Лучи для ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, президент Олимпика Владислав Гельзин остался возмущенным отмененным голом своей команды, и ворвался на послематчевый комментарий тренера донецкого клуба, где нецензурно высказался о работе арбитра и самого Лучи.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой