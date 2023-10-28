"В команде есть задержки по зарплате. Нам только-только закрыли за сентябрь. При том всем, что у Миная одни из самых низких зарплат в УПЛ. Ребята, которые живут на базе, говорят об отсутствии питания. Нам сказали: делайте, что хотите, финансов нет.

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Как решали вопрос с питанием? Брали с собой из дома, кому-то родственники переводили средства, кто-то в долги залез. Это не уровень Премьер-лиги. Такое положение дел меня не устраивало, на что Билан (спортивный директор, – прим.) мне ответил: "Можешь собирать вещи и уезжать". После этого в команде была напряженная ситуация. Нет результатов, финансовое положение ухудшилось, а в личном плане звоночек, что пора уходить.

Теряют ли инвесторы клуба интерес к проекту? Когда у нас была игра с Оболонью, президент забрал детей со стадиона. Когда мы спрашивали о зарплате, нам говорили: "У президента нет никаких эмоций, он не видит смысла. Зарплат не будет. Пока так". Разве так может быть в команде уровня УПЛ? У всех есть семьи, ребята на что-то рассчитывают. Спортивный директор говорил: "Официальная зарплата вам пришла. Все остальное уже лично", – рассказал Колесник в комментарии Українському футболу.

Напомним, что Даниил разорвал контракт с Минаем 24 октября, сыграв за закарпатский клуб в текущем сезоне лишь 8 минут против Металлиста 1925.

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