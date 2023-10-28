"В команді є затримки по зарплаті. Нам тільки-но закрили за вересень. При тому всьому, що у Миная одні з найнижчих зарплат в УПЛ. Хлопці, які мешкають на базі, кажуть про відсутність харчування. Нам сказали: робіть, що хочете, фінансів нема.

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Як вирішували питання з харчуванням? Брали з собою з дому, комусь родичі переказували кошти, хтось в борги заліз. Це не рівень Прем'єр-ліги. Такий стан справ мене не влаштовував, на що Білан (спортивний директор, – прим.) мені відповів: "Можеш збирати речі і їхати". Після цього в команді була напружена ситуація. Нема результатів, фінансове становище погіршилося, а в особистому плані дзвіночок, що час іти.

Чи втрачають інвестори клубу інтерес до проекту? Коли в нас була гра з Оболонню, президент забрав дітей зі стадіону. Коли ми запитували про зарплату, нам казали: "У президента немає жодних емоцій, він не бачить сенсу. Зарплат не буде. Поки так". Хіба так може бути в команді рівня УПЛ? У всіх є сім'ї, хлопці на щось розраховують. Спортивний директор казав: "Офіційна зарплата вам прийшла. Все інше вже особисто", – розповів Колесник у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, що Данило розірвав контракт з Минаєм 24 жовтня, зігравши за закарпатський клуб у поточному сезоні лише 8 хвилин проти Металіста 1925.

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