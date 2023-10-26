"Що робить бізнесмен, коли працівники втрачають мотивацію, якщо щось не виходить? Думаю, у кожного з вас є слушні думки щодо цього.

Минай розірвав контракт з форвардом, який провчив п'яних росіян у Туреччині

Що роблять професійні клуби, коли їхні гравці не дають результат? Правильно, ви вгадали – скасовують харчування гравцям. Це, я так розумію, така альтернативна форма мотивації. Цього тижня дізнався, що аж два футбольні клуби Прем'єр-ліги практикують таке.

Насправді це гниль і неповага до людей. Це з одного боку. А з іншого – дурість і повне нерозуміння того, як керувати людьми, як мотивувати людей.

Цікаво, що найбільше це покарання зачіпає навіть не тих гравців, які здобувають негативний результат, а тих, хто на заміні або в заявці. Це, зазвичай, низькооплачувані гравці, для яких харчування на базі – це суттєва економія своїх коштів", – написав Донцов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Загублений": ватні мізки, заздрість чи агентські мутки – справа Роспутька складніша, ніж видається на перший погляд