"Гниль і неповага до людей": два клуби УПЛ скасували харчування гравців через невдалі результати
Віце-президент друголігового ЮКСА Євген Донцов повідомив про "цікавий стимул" з боку представників елітного дивізіону.
"Що робить бізнесмен, коли працівники втрачають мотивацію, якщо щось не виходить? Думаю, у кожного з вас є слушні думки щодо цього.
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Що роблять професійні клуби, коли їхні гравці не дають результат? Правильно, ви вгадали – скасовують харчування гравцям. Це, я так розумію, така альтернативна форма мотивації. Цього тижня дізнався, що аж два футбольні клуби Прем'єр-ліги практикують таке.
Насправді це гниль і неповага до людей. Це з одного боку. А з іншого – дурість і повне нерозуміння того, як керувати людьми, як мотивувати людей.
Цікаво, що найбільше це покарання зачіпає навіть не тих гравців, які здобувають негативний результат, а тих, хто на заміні або в заявці. Це, зазвичай, низькооплачувані гравці, для яких харчування на базі – це суттєва економія своїх коштів", – написав Донцов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
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