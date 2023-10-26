"Что делает бизнесмен, когда работники теряют мотивацию, если что-то не получается? Думаю, у каждого из вас есть дельные мысли на этот счет.

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Что делают профессиональные клубы, когда их игроки не дают результат? Правильно, вы угадали – отменяют питание игрокам. Это, я так понимаю, такая альтернативная форма мотивации. На этой неделе узнал, что аж два футбольных клуба Премьер-лиги практикуют такое.

На самом деле это гниль и неуважение к людям. Это с одной стороны. А с другой – глупость и полное непонимание того, как управлять людьми, как мотивировать людей.

Интересно, что больше всего это наказание затрагивает даже не тех игроков, которые добывают отрицательный результат, а тех, кто на замене или в заявке. Это, как правило, низкооплачиваемые игроки, для которых питание на базе – это существенная экономия своих средств", – написал Донцов на своей странице в социальной сети Facebook.

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