"Гниль и неуважение к людям": два клуба УПЛ отменили питание игроков из-за неудачных результатов
Вице-президент второлигового ЮКСА Евгений Донцов сообщил об "интересном стимуле" со стороны представителей элитного дивизиона.
"Что делает бизнесмен, когда работники теряют мотивацию, если что-то не получается? Думаю, у каждого из вас есть дельные мысли на этот счет.
Минай разорвал контракт с форвардом, который проучил пьяных россиян в Турции
Что делают профессиональные клубы, когда их игроки не дают результат? Правильно, вы угадали – отменяют питание игрокам. Это, я так понимаю, такая альтернативная форма мотивации. На этой неделе узнал, что аж два футбольных клуба Премьер-лиги практикуют такое.
На самом деле это гниль и неуважение к людям. Это с одной стороны. А с другой – глупость и полное непонимание того, как управлять людьми, как мотивировать людей.
Интересно, что больше всего это наказание затрагивает даже не тех игроков, которые добывают отрицательный результат, а тех, кто на замене или в заявке. Это, как правило, низкооплачиваемые игроки, для которых питание на базе – это существенная экономия своих средств", – написал Донцов на своей странице в социальной сети Facebook.
"Загублений": ватні мізки, заздрість чи агентські мутки – справа Роспутька складніша, ніж видається на перший погляд