Украинский нападающий Даниил Колесник покинул Минай, сообщает официальный сайт "лисов".

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Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Напомним, 22-летний форвард подписал контракт с Минаем летом 2022 года сроком на два сезона. 29 августа этого же года дебютировал за закарпатцев в УПЛ в матче против Александрии. Всего провел за команду Владимира Шарана 16 матчей: 15 в прошлом сезоне и только 1 в текущем розыгрыше чемпионата Украины. За все время сумел отличиться лишь одним ассистом. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

К слову, Колесник – воспитанник киевского Арсенала. Ранее успел поиграть за Колос (дубль), Ворсклу (молодежку), чешскую МСМ Академи и ВПК-Агро. Болельщикам он запомнился по мотивам драки с россиянами в турецком отеле, когда стал на защиту уборщицы, которой нахамил игрок Шинника.

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