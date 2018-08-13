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Дебют Роналду за Ювентус: команде Аллегри пришлось бежать с поля и другие мгновения безумного приема КР7

10:59 117 Читати українською
Дебют Роналду за Ювентус: команде Аллегри пришлось бежать с поля и другие мгновения безумного приема КР7
Роналду в первом матче за Юве

Криштиану Роналду спровоцировал настоящее безумие в дебютном матче за Ювентус против Юве Б (5: 0).

Уже до старта поединка, который проходил в коммуне Виллар-Пероза, стало понятно, что фанаты приехали только на Криштиану Роналду. Перед стадионом на 5 тысяч зрителей выстроились длинные очереди, где доминировали болельщики в футболках нового идола Турина.

Роналду уже установил фантастический рекорд в Ювентусе – сам клуб не ожидал такого

Португальца встречали как божество: плакаты, выбритые на головах надписи "CR7", слоьозы счастья. "Старая Синьора" уже пожинает плоды от трансфера, по крайней мере, с точки зрения маркетинговой составляющей.

На поле Роналду также не разочаровал, отметившись забитым голом уже на 8-й минуте поединка. Португалец довольно неплохо влился в новое атакующее триденте Юве вместе с Дугласом Костой и Пауло Дабалой. Особоя химия была заметна между КР7 и аргентинцем, которые пытались искать друг друга почти в каждой атаке.

Горячие туринские фаны так жадно наблюдали за игрой 5-кратного обладателя "Золотого мяча", что решили выбежать на поле. На таком крошечном стадионе это – уникальный шанс вплотную приблизиться к легенде. Ювентус Стэдиум подобной роскоши просто не позволит.

Некоторые игроки Юве сразу удрали с поля, тогда как Криш раздавал автографы и делал селфи. Правда, скоро ему это начало надоедать. По крайней мере, об этом свидетельствовало нескрываемое раздражение на лице португальца.

Уже совсем скоро Роналду ожидает официальный дебют в Серии А, правда, на выезде. Ювентус Стэдиум встретит своего нового идола через две недели. Соперник – Лацио.

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Италия Статьи Главное Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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