Роналду уже установил фантастический рекорд в Ювентусе – сам клуб не ожидал такого

Криштиану Роналду еще не сыграл за Ювентус ни одного матча, но уже бьет нереальные для туринского клуба рекорды. "Старая Синьора" была не совсем готова к такому.

Все футболки 33-летнего португальца, которые клуб планировал продать за сезон, выкуплены еще до его начала. Роналдумания в Италии обрела безумный размах. Вы только вдумайтесь в эти галактические цифры: за 2017-й год Ювентус продал 41 тысячу футболок ВСЕХ своих игроков. Менее чем через месяц после трансфера Роналду только его оригинальных футболок продано 55 тысяч. В продаже остались лишь немногочисленные экземпляры наибольших размеров XXL, а также детских.

Сам Юве не планировал таких колоссальных продаж еще и за каких-то 3 недели, поэтому заказал соответствующее количество футболок с прицелом на небольшой (10-15%) прирост. Так что теперь клуб вынужден дозаказывать амуницию, а новые поставки должны поступить уже в сентябре и октябре.

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Чистый доход "Старой Синьоры" на сегодня составляет 6,5 млн евро. Если нынешние показатели сохранятся, на конец года чемпионы Италии выйдут с плюсом в 55-65 миллионов евро только на продажах футболок. Не стоит и говорить, что ничего подобного в истории Кальчо до Криштиану и близко не было.

Интересно, что "аутентичная" футболка КР7 на официальном сайте Юве стоит немалых денег: 135,7 евро, или приблизительно 4300 гривен. "Базовая" модель немного дешевле: 97,45 евро.

Вывеска Sold out сопровождает также дебютные матчи Роналду в Италии: против Виллар Пероса в товарняке 12 августа, а также в Вероне в 1-м туре чемпионата Италии 19 августа. На Бентегоди не видели такого ажиотажа с билетами со времен Диего Марадоны в Наполи, а прошло более 30 лет!

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Ювентус может нисколько не беспокоиться, отобьет ли он потраченные на Кришти средства. По прогнозам, доходы от мерчендайзинга возрастут примерно в 10 раз за первый же год. Не говоря уже об эффекте Роналду на рынках Азии и Северной Америки – этот выдающийся бомбардир, который ставит рекорды на поле и за его пределами без особого труда, является наиболее желанным "продуктом" не только во всей Италии.