Дебют Роналду за Ювентус: команді Аллегрі довелось тікати з поля та інші миттєвості божевільного прийому КР7

Кріштіану Роналду спровокував справжнє безумство у дебютному матчі за Ювентус проти Юве Б (5:0).

Вже до старту поєдинку, який проходив у комуні Віллар-Пероза, стало зрозуміло, що фанати приїхали лише на Кріштіану Роналду. Перед стадіоном на 5 тисяч глядачів вишикувались довжелезні черги, де домінували уболівальники у футболках нового ідола Турина.

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Португальця зустрічали немов божество: плакати, вибриті на головах написи "CR7", слоьози щастя. "Стара Синьйора" вже пожинає плоди від трансферу, принаймні, з погляду на маркетингову складову.

На полі Роналду також не розчарував, відзначившись забитим голом вже на 8-й хвилині поєдинку. Португалець доволі непогано влився у нове атакувальне тріденте Юве разом з Дугласом Костою та Пауло Дабалою. Особлива хімія була помітна між КР7 і аргентинцем, які намагались шукати один одного майже в кожній атаці.

Гарячі туринські фани так жадібно спостерігали за грою 5-разового володаря "Золотого м'яча", що вирішили вибігти на поле. На такому крихітному стадіоні це – унікальний шанс впритул наблизитись до легенди. Ювентус Стедіум подібної розкоші просто не дозволить.

Деякі гравці Юве одразу дали драпака з поля, тоді як Кріш роздавав автографи та робив селфі. Щоправда, згодом йому це почало набридати. Принаймні, про це свідчилj неприховане роздратування на обличчі португальця.

Вже зовсім скоро Роналду очікує офіційний дебют в Серії А, щоправда, на виїзді. Ювентус Стедіум зустріне свого нового ідола через два тижні. Суперник – Лаціо.