Во вторник, 24 апреля, полузащитник Интера Хакан Чалханоглу провёл онлайн-трансляцию в Instagram, во время которого отмечал вместе с партнёрами по команде и болельщиками победу Интера в Серии А. Во время трансляции Хакан также позвонил президенту "нерадзурри" Стивену Чжану с намерением "выбить" из него дополнительные призы и бонусы за выигрыш Скудетто.

Милан пытался испортить Интеру выигрыш Скудетто тяжелой музыкой – экс-президент Ювентуса тоже не сдержался

"Денежную" тему поднял Федерико Димарко, и Чжан в шутку попросил не пускать его в кадр – президент клуба знал, какой вопрос ему задаст левый латераль. Стивен заявил, что порадует игроков Интера дополнительными бонусами, помимо тех, которые прописаны в контрактах игроков за победу в чемпионате Италии. Он выделит на команду определённую сумму, которая будет разделена на всех. Она будет определена в ближайшие несколько дней.

Маркус Тюрам попросил Чжана о часах, и получил моментальный ответ: "Часы уже ждут всех вас". Как информирует Gazzetta dello Sport, очевидно, президент Интера уже заказал часы от D1 Milano - этот бренд недавно подписал с "нерадзурри" контракт.