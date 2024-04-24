Лацио победил Ювентус в ответном матче полуфинала Кубка Италии, но дальше шагает Турин. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лацио сумел сравнять счет по сумме двух матчей благодаря дублю Тати Кастельяноса, которого Артем Довбик заменил в Жироне. Форвард "орлов" в дебюте каждого из таймов использовал передачи Луиса Альберто.

Ювентус проиграл Лацио, но вышел в финал Кубка Италии

Кастельянос мог забивать еще больше, но растрачивал моменты и позволял себе откровенное пижонство. Расплата пришла на 83-й минуте, когда Милик замкнул силовой прострел-удар Веа. Обоих Аллегри выпустил на замену. 1:2 – Ювентус вырвал удовлетворительное поражение и вышел в финал Кубка Италии, где будет ждать Фиорентину или Аталанту.