Роналду забил в дебютном матче за Ювентус

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду уже начинает отрабатывать деньги, которые за него заплатили руководители "бьянконери".
Португалец отличился дебютным голом за Ювентус в товарищеском матче против дублирующего состава команды, который в эти минуты играют в городке Виллар-Пероза. Это традиционный матч перед началом сезона, который проводится ежегодно с 1955 года.
Роналду дебютировал в составе Ювентуса
На 8-й минуте встречи, после великолепной передачи от партнера, Роналду вышел на свидание с голкипером и уверенно реализовал свой момент.
Сейчас в матче начался второй тайм. Основной состав Ювентус громит Ювентус Б со счетом 4:0.
Напомним, в июле этого года Роналду подписал контракт с туринским Ювентусом до 2022 года.
Роналду: С детства мечтал сыграть за Ювентус