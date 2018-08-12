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Роналду забил в дебютном матче за Ювентус

19:18 161 Читати українською
Роналду забил в дебютном матче за Ювентус
Роналду забивает дебютный гол в первом же матче за "бьянконери" / Twitter Юве

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду уже начинает отрабатывать деньги, которые за него заплатили руководители "бьянконери".

Португалец отличился дебютным голом за Ювентус в товарищеском матче против дублирующего состава команды, который в эти минуты играют в городке Виллар-Пероза. Это традиционный матч перед началом сезона, который проводится ежегодно с 1955 года.

Роналду дебютировал в составе Ювентуса

На 8-й минуте встречи, после великолепной передачи от партнера, Роналду вышел на свидание с голкипером и уверенно реализовал свой момент.

Сейчас в матче начался второй тайм. Основной состав Ювентус громит Ювентус Б со счетом 4:0.

Напомним, в июле этого года Роналду подписал контракт с туринским Ювентусом до 2022 года.

Роналду: С детства мечтал сыграть за Ювентус

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Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус
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