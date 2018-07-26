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Календарь Серии А на сезон 2018/19 – Роналду дебютирует в Вероне

22:45 77 Читати українською
Календарь Серии А на сезон 2018/19 – Роналду дебютирует в Вероне
Роналду дебютирует в Вероне

В Италии состоялась жеребьевка календаря Серии А на сезон 2018/19.

Туринский Ювентус начнет защиту титула в гостях. Команда Макса Аллегри в 1-м туре чемпионата Италии сыграет против Вероны. Таким образом звездный новичок "Старой Синьоры" Криштиану Роналду сможет дебютировать в Серии А на Стадио Марк Антонио Бентегоди.

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Уже в дебютном туре фаны итальянского футбола смогут наслаждаться хитом Лацио – Наполи. Обновленный Милан будет принимать Дженоа, Интер сыграет на выезде против Сассуоло, а Рома приедет в гости к Торино.

Матчи первого тура Серии А запланированы на 19-20 августа.

Добавим, что во 2-м туре Кальчо Ювентус на собственной арене померится силами с Лацио, а центральная игра состоится в Сан-Паоло, где Наполи будет принимать Милан.

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Ювентус Ювентус Италия Главное Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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