Поединок 17-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы из Бирмингема стал особенным для голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа.

Испанец обновил рекорд по количеству матчей за "красных дьяволов" среди иностранцев, сообщает Daily Star.

Шаг Манчестер Юнайтед на вершину АПЛ в видеообзоре матча против Астон Виллы

Де Хеа сыграл 327 матчей за МЮ в чемпионате Англии. Это на 1 матч больше легендарного капитана манкунианцев Роя Кина. Достижение ирландца продержалось 15 лет. Зато по общему количеству игр в составе Юнайтед Кин до сих пор впереди. Он сыграл 480 матчей во всех турнирах, а Де Хеа – 424.

К слову, Манчестер Юнайтед догнал Ливерпуль на вершине АПЛ после победы над Виллой (2:1).

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