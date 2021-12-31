Сегодня самому титулованному тренеру в истории "Манчестер Юнайтед" исполняется 79 лет. "Футбол 24" собрал три десятка наиболее пламенных фраз Ферги из разных эпох его жизни.

Ремень, которым меня наказывала учительница, хранится в моем кабинете. Мои внуки его боятся. Шесть ударов этим ремнем, и ты находился в полной агонии. Обычно били за драки на игровой площадке.

Мое происхождение многое для меня значит. Гован - район Глазго, где живут трудяги. Нет ничего плохого в том, чтобы родиться в рабочей семье. Наоборот, благодаря этому с детства привыкаешь к труду.

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Предложение "Арсенала" было сделано с условием, что я дам им ответ немедленно, но я не мог этого сделать, поскольку ехал со сборной Шотландии на чемпионат мира в Мексике. Поэтому они решили, что продолжать переговоры - бессмысленно. Чуть позже, в том же году, я принял предложение "Манчестер Юнайтед".

Мой самый большой вызов заключается не в том, чтобы повлиять на вещи, которые происходят сейчас. Мой самый большой вызов - сбросить "Ливерпуль" с их долбаного насиженного места! Можете прямо так и напечатать!

Помню, как впервые увидел его (Райана Гиггза, - "Футбол 24"). Ему было 13, и он просто парил над землей как кокер-спаниель за пядью серебристой бумаги на ветру.

Если бы Гари Невилл был хотя бы на дюйм выше ростом, он был бы лучшим центральным защитником Англии. При этом его отец ростом под 190 сантиметров! Думаю, здесь стоит проверить местного молочника.

Настоящие чемпионы - это те, кто, проиграв один матч, в следующем выходят и доказывают, что чего-то стоят.

Я - чертовски талантлив. Когда закончу тренировать, стану художником или ещё кем-то в этом плане.

Никогда нельзя думать, что ты - лучший в своем деле. Высокомерие - не качество, а препятствие на пути к успеху.

Не думаю, что есть футболисты, которых я ценю больше Роя Кина, но на "Стадио Делле Альпи" он накрутил мое мнение о нем до невероятных высот! Та минута, когда он получил желтую карточку, и когда стало ясно, что он пропустит финал, словно удвоила его силы! Это был самый яркий пример самоотдачи, которую я видел на футбольном поле! Он вытоптал каждую травинку на этом газоне и, наверное, лучше бы умер от истощения, чем позволил своей команде проиграть. Одним своим видом он вдохновлял всех вокруг себя. Я чувствовал гордость, что причастен к успеху этого парня.

После победы в 99-м всё стало на свои места. Я больше ничего не боялся. То, как мы это сделали, забив два мяча за три последние минуты матча, - это воплощение моей футбольной мечты. Лучше и быть не может, ведь у соперника нет даже мизерной возможности отыграться. Если вам суждено сделать что-то большое, то это - идеальный вариант. В столь поздний момент - просто фантастика!

Ситуация была напряженной - время поскрипеть задницей по стульчику, как я это называю.

Где бы вы ни были, запомните, никто и никогда не постучится к вам в дверь и не даст вам денег просто так. Вы должны заработать их.

Я всегда говорю: когда игрок достигает пика формы, ему кажется, что он может покорить Эверест в своих домашних тапочках.

Среди наших болельщиков есть люди, которые приехали сюда насладиться пейзажем и прекрасным вкусом своих чипсов. Трибуны сегодня были просто мертвые! Всё это больше напоминало похороны.

"Челси" теряет очки так же редко, как коты выпрыгивают в окно... Но вы же знаете кошек, иногда они могут больше не вернуться домой.

Это, конечно, был странный инцидент (попадание бутсой в Бекхэма - "Футбол 24"). Если бы я пытался сделать это ещё сто или даже миллион раз, то не попал бы в него снова. Если бы я мог попасть, продолжал бы играть в футбол.

Моуринью называл меня боссом и великим человеком, когда мы присели выпить после нашего первого матча. Это могло бы сработать, если бы все эти слова сопровождались стаканом хорошего вина. Но то, что он принес, было какой-то жидкостью для снятия краски.

Венгер у нас интеллигент, да? Владеет пятью языками. Но у меня есть 15-летний парень из Кот-д'Ивуара, который говорит на пяти языках!

Когда итальянец говорит мне, что на тарелке паста, я смотрю под соусом, чтобы убедиться, что это правда. Они - изобретатели дымовой завесы.

Иногда бывает, что у вас шумные соседи, и вы ничего не можете с этим поделать. Они всегда будут такими. Поэтому нужно просто включить телевизор и сделать звук громче.

У меня есть план - мачете. План Б - пулемет. Роналду ждет отличный прием.

У Видича - бескомпромиссный характер. В 2009 году он подошел ко мне и сказал, что его могут вызвать. Я спросил, о чем идет речь. Он ответил: "Косово. Я хочу воевать. Это мой долг". Я посмотрел ему в глаза и понял, что он готов к этому.

Это был худший день и в моей личной истории, и в истории клуба (поражение от "Ман Сити" в 2011-м - "Футбол 24"). Не припоминаю, чтобы я проигрывал со счетом 6:1, когда был футболистом. Я просто убит. Не могу поверить в это.

Можете не беспокоиться - вы пойдете на пенсию раньше, чем я.

За свою жизнь я получил множество различных наград, но они не изменили меня. Бобби Чарльтон и Метт Басби всегда служили примером для меня. Они ни разу не позволили успеху вскружить им голову. Они всегда оставались самими собой, ибо скромные. Это невероятно важное качество.

Не думаю, что тренерская работа в сборной Англии - хороший вариант. Она скорее ужасна. Поскольку Англия не выигрывала чемпионат мира с 1966 года, трудно работать там тренером. Это будет продолжаться до тех пор, пока англичане снова не станут чемпионами мира.

Решение об отставке я принял на Рождество. Всё изменилось, когда умерла сестра моей жены Кэти. Сейчас ей нужна поддержка. Считаю, что я должен проводить больше времени рядом с ней, ведь в течение 47 лет именно моя жена была главой семьи, она заботилась о трех сыновьях.

Когда я сказал ей, что собираюсь закончить карьеру, она не стала возражать. Я знал, что она хочет этого. Кэти всегда ждала меня. Даже когда я приходил в 2 или 3 часа ночи, она встречала меня.

Пожалуй, нас с Венгером таких только двое. Думаю, когда-нибудь мы вместе пойдем навстречу рассвету.

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