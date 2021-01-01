Чемпионат Англии 2020/21, 17-й тур

Эвертон – Вест Хэм – 0:1

Гол: Соучек, 86

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – начало в 22:00

Эвертон в родных стенах принимал середняка турнирной таблицы Вест Хэм. Первый опасный момент в матче состоялся только под занавес первого тайма. Бернард получил передачу вблизи штрафной, вышел на ударную позицию и выстрелил в левый угол ворот – голкиперу в прыжке удалось парировать удар. Команды ушли на перерыв с нулевым счетом.

Во второй половине встречи ситуация на поле не изменилась – "ириски" больше владели мячом, однако атаковали без обострений, а "молотки" играли от обороны и активизировались только на контратаках.

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В середине тайма Дэвид Мойес решил бросить в бой свежие силы – на поле появились Ярмоленко и Лансини. После этого гости начали выходить из обороны, но приблизиться на опасное расстояние к воротам соперника никак не удавалось. Уже на последних минутах основного времени Крессвелл прострелил на дальнюю штангу, где на добивании своевременно оказался Соучек, который отправил мяч в сетку. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "молотков" – 0:1.

После этого поражения Эвертон с 29-ю очками остался на четвертой строчке турнирной таблицы, а Вест Хэм с 26-ю пунктами закрепился на десятом месте первенства.

К слову, забитый мяч стал для Томаша Соучека пятым в текущем розыгрыше АПЛ. На данный момент 25-летний полузащитник является лучшим бомбардиром команды в матчах чемпионата.

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